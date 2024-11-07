Karyme Lozano revela sexo y nombre de su segundo nieto: da detalles de su nacimiento

Video Karyme Lozano, Yuri y más famosos que adoptaron a sus hijos y ahora tienen una hermosa familia

Karyme Lozano compartió felizmente el género del bebé que está esperando su hija mayor, Ángela, fruto de su relación con el actor Aitor Iturrioz.

La reconocida actriz, además, brindó algunos detalles del inminente nacimiento del nene, que la convertirá en abuela por segunda ocasión.

Karyme Lozano dice el sexo del bebé de su hija

A menos de un mes desde que reveló que Ángela está embarazada, Karyme Lozano dio a conocer el sexo de la criatura.

“En exclusiva: ¡es nieta!”, sentenció en entrevista con reporteros de medios de comunicación, de acuerdo con un video publicado en el canal de YouTube ‘La cueva de Patty’ el 5 de noviembre.

“[Se va a llamar] Camila Lucía”, desveló emocionada la estrella de la telenovela Mi Amor Sin Tiempo, que puedes ver aquí en ViX.

Si bien, ella no ahondó al respecto de cuándo descubrieron el género, sí contó pormenores de la próxima llegada de la niña.

“En noviembre, aproximadamente el 7 u 8, bueno, ya saben, como es parto natural, no sabemos exactamente qué día”, explicó.

La intérprete incluso contó que, en días pasados, su primogénita llegó a pensar que era el momento del alumbramiento.

“Me habló y me dijo: ‘Mamá, ya tengo contracciones, a lo mejor se va a adelantar’. Y yo: ‘Mi vida, si se adelanta, no pasa nada, tiene que nacer cuando debe’”, narró.

Afortunadamente, sólo se trató de una falsa alarma, pues Karyme tiene la esperanza de que Camila Lucía no llegue a este mundo mientras ella se encuentra de viaje.

“Tengo el vuelo el 7, me voy con mis pequeñitos… a lo mejor me espera”, externó la también cantante de 46 años.

Lozano debutó como abuela en octubre de 2023, cuando Ángela y su marido, Pablo Freymann, dieron la bienvenida a Mía Isabel.

Así anunció Karyme Lozano la feliz noticia

Fue el 22 de octubre que Karyme Lozano anunció que su familia aumentaría, esto con un emotivo video que subió a TikTok.

