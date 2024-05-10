Karyme Lozano ya le dijo a sus hijos que son adoptados: tienen 6 y 7 años

Video Los bebés que adoptó Karyme Lozano están enormes y se fueron de cosecha con su mamá

En 2018, Karyme Lozano expresó públicamente su deseo de ampliar su familia y compartió que adoptó a un niño de nueve meses llamado Mateo.

Sin embargo, tanto ella como su esposo, Michael Joseph Domingo, recibieron la noticia de que el bebé tendría una hermanita. Como resultado, también tomaron la decisión de adoptar a Ana Lucía.

"Nos hablaron: 'Oigan, tenemos a Mateo, es un bebé de nueve meses que ya está listo para la adopción' y luego nos dicen, 'pero qué creen, que viene una hermanita en camino'. Nos aventamos el doble paquete, nos llegó Anita a los dos meses de nacida", narró Karyme en 2019 al programa 'De primera mano'.

El 2 de octubre, Ana Lucía cumplirá 6 años, mientras que Mateo celebrará su séptimo cumpleaños el 27 del mismo mes. La intérprete de 46 años contó al programa Hoy en agosto de 2022 que ambos niños ya saben que son adoptados.

“Nacieron de mi corazón mis hijos, y bueno, yo lo platico y ellos lo saben porque me encanta invitar a la gente a que se anime (a adoptar)”, dijo.

Mateo y Ana Lucía son los hijos adoptivos de la actriz. Imagen Karyme Lozano / Instagram



"Más que un gesto noble, Dios nos inspiró, no dio la fortaleza, la claridad, la sabiduría, pero yo lo platico porque mucha gente quiere adoptar y no se atreve, yo los invito a que se atrevan, es algo hermoso, son tuyos, los sientes como tuyos, porque son tuyos", externó.

Karyme expresó su gratitud por la oportunidad de incluir a Ana Lucía y Mateo en su familia.

“La verdad para mí ellos son la bendición, yo sé que nosotros para ellos también, pero mis hijos para mí son mi bendición, es el aprendizaje, estoy aprendiendo muchísimo de ellos y pues le doy gracias a Dios también por eso”, declaró.

Además, admitió que su paciencia y energía no eran las mismas que cuando tuvo a su primogénita, Ángela Iturrioz. Aún así, disfrutaba de cada instante del desarrollo de Ana Lucía y Mateo.

“Ya no tengo la misma paciencia que cuando tuve a Ángela, pero sí, definitivamente cuando veo a mis hijos digo: vale la pena”.

Los pequeños son de origen mexicano, pero fueron adoptados en Los Ángeles, California. Imagen Karyme Lozano / Instagram



“Los ves creciendo y vale la pena, definitivamente darte ese espacio para crear tu familia que es lo que realmente dura para toda la vida", sentenció en Hoy.

Antes de regresar a las telenovelas, Karyme Lozano vivía en Los Ángeles, lugar donde fueron adoptados Mateo y Ana Lucía. Los pequeños son de origen mexicano.

Desde el momento en que la pareja decidió adoptar, tuvieron claro que era fundamental que los niños conocieran su origen para crecer de manera sana, como compartió Karyme en la misma entrevista. Ángela, su primogénita, también ha sido parte fundamental en la adaptación de los niños.