Karyme Lozano

Karyme Lozano confirma separación de su esposo: "La violencia vicaria es muy fuerte"

Después de más de una década de relación, Karyme Lozano compartió que está separada de su esposo y, dejó entrever, que inició un proceso legal sobre violencia vicaria.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Karyme Lozano, Yuri y más famosos que adoptaron a sus hijos y ahora tienen una hermosa familia

Karyme Lozano confirmó su separación de Michael Joseph Domingo, con quien estuvo casada por más de 10 años. La pareja, que contrajo matrimonio en febrero de 2012 en Cancún, Quintana Roo, adoptó dos hijos durante su relación: Mateo y Ana Lucía.

Durante un reciente encuentro con medios en México, Lozano reveló que actualmente reside en el país azteca junto a sus hijos, mientras que su aún esposo permanece en Estados Unidos. A pesar de la distancia, mantienen comunicación por el bienestar de los menores.

PUBLICIDAD

Más sobre Karyme Lozano

Karyme Lozano revela que ya nació su segunda nieta: “Lloró de frustración" por esta razón
2 mins

Karyme Lozano revela que ya nació su segunda nieta: “Lloró de frustración" por esta razón

Univision Famosos
Karyme Lozano revela sexo y nombre de su segundo nieto: da detalles de su nacimiento
2 mins

Karyme Lozano revela sexo y nombre de su segundo nieto: da detalles de su nacimiento

Univision Famosos
Karyme Lozano anuncia que será abuela otra vez: así compartió la feliz noticia
1 mins

Karyme Lozano anuncia que será abuela otra vez: así compartió la feliz noticia

Univision Famosos
Karyme Lozano ya le dijo a sus hijos que son adoptados: tienen 6 y 7 años
2 mins

Karyme Lozano ya le dijo a sus hijos que son adoptados: tienen 6 y 7 años

Univision Famosos
Karyme Lozano considera denunciar a Cristián de la Fuente por supuesto “bullying” en su contra
3 mins

Karyme Lozano considera denunciar a Cristián de la Fuente por supuesto “bullying” en su contra

Univision Famosos
Karyme Lozano lanza tajante respuesta a su ex Aitor Iturrioz tras acusaciones de violencia vicaria
2 mins

Karyme Lozano lanza tajante respuesta a su ex Aitor Iturrioz tras acusaciones de violencia vicaria

Univision Famosos
Karyme Lozano responde si Cristian de la Fuente la acosó sexualmente: “Él cree que es normal”
3 mins

Karyme Lozano responde si Cristian de la Fuente la acosó sexualmente: “Él cree que es normal”

Univision Famosos
Karyme Lozano sorprende al publicar nueva foto con su nieta Mía: “No tengo palabras”
2 mins

Karyme Lozano sorprende al publicar nueva foto con su nieta Mía: “No tengo palabras”

Univision Famosos
Karyme Lozano posa así junto a su nieta recién nacida y afirma: ‘El mejor regalo’
2 mins

Karyme Lozano posa así junto a su nieta recién nacida y afirma: ‘El mejor regalo’

Univision Famosos
Nace nieta de Karyme Lozano: la actriz no cabe de felicidad y publica la primera foto de la bebé
2 mins

Nace nieta de Karyme Lozano: la actriz no cabe de felicidad y publica la primera foto de la bebé

Univision Famosos

"Él está en Estados Unidos y yo estoy acá con mis hijos. Sí lo extrañan. Sí hablan con él. Yo siempre lo he dicho, nunca me voy a interponer en la relación de mis hijos con su padre", dijo la actriz, reportó el canal de YouTube 'Soy el Roger'.

¿Por qué se separaron Karyme Lozano y su esposo?

Aunque no quiso dar muchos detalles de la separación, dejó entrever que inició un proceso legal y abordó el tema de la violencia vicaria.

"Lo que sí les puedo decir es que la violencia vicaria es muy fuerte, es dura. Ahorita no puedo hablarles mucho de este tema porque estoy en proceso de algo".

Según el portal de Amnistía Internacional, la violencia vicaria "es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres".

Karyme Lozano y Michael Joseph Domingo se casaron en febrero de 2012 y juntos adoptaron dos hijos.

La pareja se estableció junto a sus hijos en Los Ángeles, pero tras retomar su carrera en la actuación, Karyme estuvo entre Estados Unidos y México. Aunque desde hace unos meses ya se encuentra de planta en su país natal.

Relacionados:
Karyme Lozanoviolencia vicariaSeparacionesTelenovelasNovelasCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX