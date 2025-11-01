Karyme Lozano confirma separación de su esposo: "La violencia vicaria es muy fuerte"

Video Karyme Lozano, Yuri y más famosos que adoptaron a sus hijos y ahora tienen una hermosa familia

Karyme Lozano confirmó su separación de Michael Joseph Domingo, con quien estuvo casada por más de 10 años. La pareja, que contrajo matrimonio en febrero de 2012 en Cancún, Quintana Roo, adoptó dos hijos durante su relación: Mateo y Ana Lucía.

Durante un reciente encuentro con medios en México, Lozano reveló que actualmente reside en el país azteca junto a sus hijos, mientras que su aún esposo permanece en Estados Unidos. A pesar de la distancia, mantienen comunicación por el bienestar de los menores.

"Él está en Estados Unidos y yo estoy acá con mis hijos. Sí lo extrañan. Sí hablan con él. Yo siempre lo he dicho, nunca me voy a interponer en la relación de mis hijos con su padre", dijo la actriz, reportó el canal de YouTube 'Soy el Roger'.

¿Por qué se separaron Karyme Lozano y su esposo?

Aunque no quiso dar muchos detalles de la separación, dejó entrever que inició un proceso legal y abordó el tema de la violencia vicaria.

"Lo que sí les puedo decir es que la violencia vicaria es muy fuerte, es dura. Ahorita no puedo hablarles mucho de este tema porque estoy en proceso de algo".

Según el portal de Amnistía Internacional, la violencia vicaria "es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres".

Karyme Lozano y Michael Joseph Domingo se casaron en febrero de 2012 y juntos adoptaron dos hijos.