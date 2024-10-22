Karyme Lozano anuncia que será abuela otra vez: así compartió la feliz noticia

Video Karyme Lozano, Yuri y más famosos que adoptaron a sus hijos y ahora tienen una hermosa familia

La familia de Karyme Lozano sigue creciendo. La actriz reveló en sus redes sociales que, a sus 46 años, nuevamente se convertirá en abuela.

El 22 de octubre, la protagonista de telenovelas anunció a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram que su hija Ángela se encontraba esperando a su segundo bebé.

“Les quiero compartir que ahora…”, se le escucha decir en el video mientras toma entre sus brazos a Mía, su primera nieta.

“Miren…”, expresa finalmente Karyme Lozano al mismo tiempo en que acaricia tiernamente la pancita de su hija.

Karyme Lozano acompañó su publicación de un tierno mensaje, donde no solo anunció la próxima llegada del nuevo integrante de su familia sino que dejó al descubierto su emoción por volver a ser abuela.

“¡¡¡Les tengo una maravillosa noticia, una gran SORPRESA!!! ¡Voy a ser abuela otra vez!”, escribió sin dar más detalles.

Así reveló Karyme Lozano que sería otra vez abuela. Imagen Karyme Lozano / Instagram

El debut de Karyme Lozano como abuela

En octubre de 2023, Ángela, la hija de Karyme Lozano y el actor Aitor Iturrioz, debutó en la maternidad con el nacimiento de Mía Isabel.

La pequeña de apenas un año es fruto del matrimonio que formó su hija con Pablo Freymann, su novio de secundaria, con quien se casó a los 22 años en diciembre de 2022.

La ceremonia se llevó a cabo en una hacienda en Cocoyoc, Morelos, donde la hija de Karyme Lozano y su hoy esposo se juraron amor eterno frente a 140 invitados.

"Fue un momento muy especial, todos lloramos. Nos sentimos muy orgullosos de que Ángela sea una chica tan madura en todos los niveles. Estamos felices de que hayan querido formar una familia siendo tan jóvenes", detalló Karyme Lozano a TVyNovelas.