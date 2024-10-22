Karyme Lozano

Karyme Lozano anuncia que será abuela otra vez: así compartió la feliz noticia

La actriz reveló la llegada del nuevo integrante de su familia con una tierna publicación en Instagram. La intérprete de 46 años no pudo ocultar su felicidad. Así dio a conocer la noticia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Karyme Lozano, Yuri y más famosos que adoptaron a sus hijos y ahora tienen una hermosa familia

La familia de Karyme Lozano sigue creciendo. La actriz reveló en sus redes sociales que, a sus 46 años, nuevamente se convertirá en abuela.

El 22 de octubre, la protagonista de telenovelas anunció a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram que su hija Ángela se encontraba esperando a su segundo bebé.

PUBLICIDAD

“Les quiero compartir que ahora…”, se le escucha decir en el video mientras toma entre sus brazos a Mía, su primera nieta.

“Miren…”, expresa finalmente Karyme Lozano al mismo tiempo en que acaricia tiernamente la pancita de su hija.

Más sobre Karyme Lozano

Karyme Lozano revela que ya nació su segunda nieta: “Lloró de frustración" por esta razón
2 mins

Karyme Lozano revela que ya nació su segunda nieta: “Lloró de frustración" por esta razón

Univision Famosos
Karyme Lozano revela sexo y nombre de su segundo nieto: da detalles de su nacimiento
2 mins

Karyme Lozano revela sexo y nombre de su segundo nieto: da detalles de su nacimiento

Univision Famosos
Karyme Lozano ya le dijo a sus hijos que son adoptados: tienen 6 y 7 años
2 mins

Karyme Lozano ya le dijo a sus hijos que son adoptados: tienen 6 y 7 años

Univision Famosos
Karyme Lozano considera denunciar a Cristián de la Fuente por supuesto “bullying” en su contra
3 mins

Karyme Lozano considera denunciar a Cristián de la Fuente por supuesto “bullying” en su contra

Univision Famosos
Karyme Lozano lanza tajante respuesta a su ex Aitor Iturrioz tras acusaciones de violencia vicaria
2 mins

Karyme Lozano lanza tajante respuesta a su ex Aitor Iturrioz tras acusaciones de violencia vicaria

Univision Famosos
Karyme Lozano responde si Cristian de la Fuente la acosó sexualmente: “Él cree que es normal”
3 mins

Karyme Lozano responde si Cristian de la Fuente la acosó sexualmente: “Él cree que es normal”

Univision Famosos
Karyme Lozano sorprende al publicar nueva foto con su nieta Mía: “No tengo palabras”
2 mins

Karyme Lozano sorprende al publicar nueva foto con su nieta Mía: “No tengo palabras”

Univision Famosos
Karyme Lozano posa así junto a su nieta recién nacida y afirma: ‘El mejor regalo’
2 mins

Karyme Lozano posa así junto a su nieta recién nacida y afirma: ‘El mejor regalo’

Univision Famosos
Nace nieta de Karyme Lozano: la actriz no cabe de felicidad y publica la primera foto de la bebé
2 mins

Nace nieta de Karyme Lozano: la actriz no cabe de felicidad y publica la primera foto de la bebé

Univision Famosos
Karyme Lozano responde si ya perdonó a Cristián de la Fuente tras acusarlo de "bullying" y "ataques"
3 mins

Karyme Lozano responde si ya perdonó a Cristián de la Fuente tras acusarlo de "bullying" y "ataques"

Univision Famosos

Karyme Lozano acompañó su publicación de un tierno mensaje, donde no solo anunció la próxima llegada del nuevo integrante de su familia sino que dejó al descubierto su emoción por volver a ser abuela.

“¡¡¡Les tengo una maravillosa noticia, una gran SORPRESA!!! ¡Voy a ser abuela otra vez!”, escribió sin dar más detalles.

Así reveló Karyme Lozano que sería otra vez abuela.
Así reveló Karyme Lozano que sería otra vez abuela.
Imagen Karyme Lozano / Instagram

El debut de Karyme Lozano como abuela

En octubre de 2023, Ángela, la hija de Karyme Lozano y el actor Aitor Iturrioz, debutó en la maternidad con el nacimiento de Mía Isabel.

La pequeña de apenas un año es fruto del matrimonio que formó su hija con Pablo Freymann, su novio de secundaria, con quien se casó a los 22 años en diciembre de 2022.

La ceremonia se llevó a cabo en una hacienda en Cocoyoc, Morelos, donde la hija de Karyme Lozano y su hoy esposo se juraron amor eterno frente a 140 invitados.

"Fue un momento muy especial, todos lloramos. Nos sentimos muy orgullosos de que Ángela sea una chica tan madura en todos los niveles. Estamos felices de que hayan querido formar una familia siendo tan jóvenes", detalló Karyme Lozano a TVyNovelas.

Video Los bebés que adoptó Karyme Lozano están enormes y se fueron de cosecha con su mamá
Relacionados:
Karyme LozanoFamososHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD