Karyme Lozano revela que ya nació su segunda nieta: “Lloró de frustración" por esta razón

Video Karyme Lozano, Yuri y más famosos que adoptaron a sus hijos y ahora tienen una hermosa familia

Karyme Lozano compartió la feliz noticia de que ya nació su segunda nieta, de quien recientemente reveló que llevará el nombre de Camila Lucía.

En medio de su felicidad, la actriz se sinceró acerca de la razón por la que, aunque así lo había planeado, no pudo estar en el alumbramiento de su hija Ángela.

PUBLICIDAD

Karyme Lozano explica por qué no estuvo en el nacimiento de su nieta

Fue este 21 de noviembre que Karyme Lozano dio a conocer la llegada de la pequeña Camila Lucía, fruto del amor entre Ángela Iturroz y Pablo Freymann.

“Nació mi segunda nieta el 17 de noviembre”, contó en entrevista con el reportero Edén Dorantes, publicada en su canal de YouTube.

La estrella de telenovelas, como Mi Amor Sin Tiempo, que puedes ver aquí en ViX, detalló que, lamentablemente, no logró presenciar el parto.

“Estuvimos allá en Los Ángeles, 10 días, esperando a que naciera, y cuando me subí al avión de regreso, nació”, explicó al respecto.

“Y yo lloré, lloré, lloré y lloré, obviamente de emoción y de agradecimiento porque mi nieta nació bien, pero también lloré de frustración porque no pude estar en el parto”, confesó.

La artista recordó que sí estuvo ahí cuando su primera nieta, Mía Isabel, llegó a este mundo: “Por primera vez vi nacer a un bebé”.

Karime Lozano feliz por ser abuela

Visiblemente emocionada, Karyme Lozano, de 46 años, comentó qué es lo que significa para ella ser ahora abuela.

“Es lo más hermoso, me siento bendecida, me siento feliz, me siento muy plena. Es una sensación… sólo las abuelas pueden entender esto que estoy diciendo”, mencionó.

“Es una sensación… tanto amor, tanto, tanto amor, sin esa responsabilidad de educar y de estarlos regañando. Es esa maternidad multiplicada al millón”, añadió.

“No es el mismo amor que sientes por tus hijos, pero ya sin esa cosa de esa responsabilidad de, ‘a ver come, a ver esto, a ver el otro’, ya los papás se encargan de todo eso, entonces es más relajado”, concluyó.

PUBLICIDAD