Karyme Lozano considera denunciar a Cristián de la Fuente por supuesto “bullying” en su contra

Video Karyme Lozano vivió un martirio con un actor: ''Puso en mi contra a mucha gente''

Karyme Lozano reveló que está preparándose para próximamente hablar con más detalles de los supuestos “ataques” y el “bullying” que Cristián de la Fuente le habría hecho cuando trabajaron juntos.

La actriz, de 45 años, fue cuestionada este 10 de marzo acerca de si ya se siente “lista” para expresarse de los presuntos malos tratos por parte del intérprete mientras grababan la telenovela ‘Quiero amarte’, de 2013.

“Ya cuando tenga todo esto tangible, estas herramientas y cosas con las cuales realmente pueda ayudar a la mujer, más adelante, con calma, cómo no, a lo mejor en un libro cuento”, dijo en declaraciones presentadas en el canal de YouTube ‘Lo escuché con Alan Morales’.

Su objetivo al pronunciarse de lo que supuestamente sufrió, puntualizó, es concientizar a otras personas para que no pasen por la misma situación.

“Mi corazón está abierto, pero ya contaré a lo mejor con detalle más para que también… como lo que es, por ejemplo, la prevención: cómo prevenir en el trabajo que te hagan estas cosas”, indicó.

“Si yo hubiera sabido, uy, hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía. Si yo puedo ayudar a alguien con mi experiencia, pues qué maravilla”, reflexionó.

Karyme Lozano acusa a Cristián de la Fuente de mentir sobre ella

En este mismo encuentro con reporteros mexicanos, a Karyme Lozano le preguntaron acerca de las aseveraciones de que ella “no quería besar al protagonista”, Cristián de la Fuente, “por su religión”.

“Eso fue una mentira de esa persona para desacreditarme profesionalmente. O sea, para él desacreditarme profesionalmente inventó eso, no es cierto”, sentenció.

“Yo soy una profesional, los besos son actuados y nunca, jamás, he dicho: ‘No voy a hacer esto, besar, porque mi religión’. Sí me fijo más en el contenido, ¡claro!”, añadió.

La artista manifestó: “Yo jamás dije eso, y me encanta que lo podamos aclarar. Esa fue una manera en (la) que él (buscó) quererme desacreditar para que no me contrataran”.

Ella reconoció que “en esa época”, ese señalamiento la “afectó”, aunque “todo cae por su propio peso”: “A lo mejor le funcionó un ratito. No sé cómo le hizo para que llegaran estas mentiras a la prensa”.

¿Karyme Lozano denunciará a Cristián de la Fuente?

Al respecto de si ha considerado “algún día” denunciar a “Cristián de la Fuente ante las autoridades”, Karyme Lozano replicó: “Estoy en un proceso de informarme, yo sigo aprendiendo”.

“¿Por qué no? ¡Claro que sí! Nada más tengo que informarme primero, o sea, que sí sea real, porque si no va a haber un seguimiento real, de que digan: ‘Pues es que esto no’”, expuso.

“Tengo que informarme mejor para ver si sí puede haber un precedente y que pase algo, porque si voy y hablo y entonces (me responden): ‘No, pues es que no, por la ley no se puede hacer nada’. Ver cómo se puede que sí haya (caso)”, sumó.