Karyme Lozano lanza tajante respuesta a su ex Aitor Iturrioz tras acusaciones de violencia vicaria

Karyme Lozano vivió un martirio con un actor: ''Puso en mi contra a mucha gente''

Karyme Lozano enfrentó la nueva polémica que vive con su exesposo Aitor Iturrioz, quien recientemente la acusó en 'Venga la alegría' de haber ejercido violencia vicaria cuando se separaron en 2002.

Ante las declaraciones del actor, la estrella de telenovelas rompió el silencio y en el mismo programa matutino afirmó que no tiene nada que decir al respecto.

“Ustedes lo conocen, me conocen a mí. No tengo nada que decir, que hable de sus proyectos”, comentó la actriz este 16 de febrero.

Karyme Lozano manda mensaje a Aitor Iturrioz

Karyme Lozano optó por mandar a su exesposo un mensaje de amor, en el que le agradeció la hija que tuvieron juntos e, incluso, le envió bendiciones.

“Le doy gracias, que gracias a él tengo a Ángela preciosa y ahora tengo una nieta divina. Le estoy agradecida, le deseo lo mejor, le deseo bendiciones”, expresó.

“Cada quien habla lo que tiene en el corazón y yo lo que digo es, las acciones hablan, más que millones de palabras. No tengo nada que decir de él, más que desearle lo mejor”, agregó.

Sobre si ella ya lo perdonó luego de su polémica separación en 2002, tan sólo dos años después de que contrajeron nupcias, Karyme Lozano detalló que para ella es cosa del pasado y afirmó que entiende que “él se alejó de su hija”.

“Sí (ya lo perdoné) desde hace mucho y mi hija también, tenemos un corazón bueno y claro que sí le deseamos lo mejor… No es que la dejó, es que simplemente nos separamos, ella tenía ocho meses y simplemente a veces la gente se va alejando solita”, comentó la actriz, quien afirmó que ella fue una orgullosa mamá soltera.

Ante las declaraciones de su exesposa, Aitor Iturrioz también le hizo una petición, dejando claro que para él las cosas no fueron iguales.

“Mejor que la señora ya se quede calladita. Es una relación que tuve en la vida”, aseveró.

¿Cómo fue la historia de amor de Karyme Lozano y Aitor Iturrioz?

En 1999, mientras trabajaba en la telenovela 'Tres Mujeres', Karyme Lozano y el actor Aitor Iturrioz comenzaron una relación.

En octubre del 2000, recibieron a su primogénita, Ángela Iturrioz Lozano. La joven tiene 23 años y en octubre pasado le dio la bienvenida a su hija.