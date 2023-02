Shakira y Karol G: ellos son los ex a los que les han dedicado canciones

Karol G y Shakira colaboran juntas en ‘TQG’, una canción que, en palabras de ‘La Bichota’, trata de “dejar ir mucha ira”.

A propósito de su dueto, recordamos qué canciones le han dedicado a exparejas.

Los exnovios de Shakira a los que les dedicó canciones

Gerard Piqué

Sin duda, se ha tratado de la relación más pública de la cantante de 46 años. Su historia de amor inició en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica del 2010, en el que ella estuvo encargada del tema musical, mientras que él se disputaba la copa. Se conocieron en la grabación del video de ‘Waka Waka’ y pasaron 12 años juntos, tiempo en el que nunca se casaron, pero sí tuvieron un par de hijos en conjunto.

En las primeras etapas de su romance, le escribió ‘Me enamoré’. Si bien ella nunca lo ha declarado, la letra parece delatarla:

“Pensé: ‘Este todavía es un niño’ / Pero, ¿qué le voy hacer? (...) Contigo yo tendría diez hijos / Empecemos por un par”.



Vale la pena recordar que Shakira y Piqué tienen una diferencia de edad de 10 años y son padres de Sasha y Milán.



En ‘La Bicicleta’, la cantante también mencionó al padre de sus hijos, aunque la canción en sí no habla de amor:

“Todos dicen (Lleva, llévame en tu bicicleta) / Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta / Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona / Después no querrá irse pa' Barcelona”.



No obstante, después de su separación, el tono de las canciones de Shakira hacia Piqué dio un giro de 180 grados. En enero del 2023 lanzó ‘BZRP Mussic Sessions #53’, que se ha interpretado como una bomba contra su ex y Clara Chía, la actual novia del futbolista.

Esto, debido a que la barranquillera no dudó en llamarlo por su nombre:

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal-pique (...) Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena”.



Además, en otra parte de la letra hace una referencia muy evidente a la situación que atraviesa:

“Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Antonio de la Rúa

Entre el 2000 y 2010, Shakira mantuvo una relación con un joven abogado e hijo del presidente argentino Fernando de la Rúa.

A lo largo de esos años, su romance se convirtió en una de sus mayores inspiraciones musicales. Sus fans han teorizado que las canciones que le dedicó al argentino fueron ‘Día de enero’ (que relataría cómo se conocieron) ‘Underneath your clothes’ y ‘Suerte’ (en las que expresaría su amor por él).

En noviembre del 2021, la cantante reveló a través de su cuenta de Twitter la manera en la que Antonio de la Rúa impactó su música:

“Quería hacer un tango porque en ese entonces estaba saliendo con un argentino y estaba aprendiendo a bailar y estaba inmersa en la cultura argentina”, aseguró sobre ‘Te anuncio, te aviso’.

Osvaldo Ríos

Se trató de la primera relación pública de Shakira, aunque también un tanto polémica, pues él tenía 37 años y ella, 20.

En mayo del 2022, el actor aseguró en un reality show que “todas” las canciones de ‘¿Dónde están los ladrones?’ se las escribió a él.

Cuando se estrenó el disco, ella aseguró que solamente ‘Moscas en las casa’ la hizo pensando en él.

Karol G le dedicó una canción a Anuel AA

En el 2019, ‘La Bichota’ lanzó uno de sus temas más románticos, ‘Ocean’, en lo que habla de lo importante que es una persona en su vida:

“Me siento grande por ti / Y aunque lo intentara no podría sin ti / Toda mi felicidad es gracias a ti / Y si yo me muero volvería por ti”.



Un año después, en un programa de televisión, la propia Karol G afirmó que estaba dedicada a Anuel AA:

“Tiene una historia detrás que ahí es cuando uno dice que la música conecta sentimientos de verdad. Yo esta canción la escribí frente al mar en San Martin pensando en mi novio. Estoy súper enamorada”.



Karol G y Anuel AA, además, trabajaron juntos en varias canciones como ‘Dices que te vas’, ‘Culpables’ o ‘Secreto’.

La reggaetonera ha admitido en varias entrevistas que suele usar sus experiencias de vida como inspiración para sus canciones, aunque no ha dado el nombre de quienes la han inspirado.

Karol G y Shakira estrenaron la canción ‘TQG’, ¿su letra tiene que ver con sus ex?

Este tema ha sido muy esperado por los fans de ambas artistas. Y es que, no solamente une a dos de las más grandes exponentes de la música latina, muchos también creían que podría ser un dardo contra sus ex, especialmente por el momento personal que atraviesa Shakira.

Si bien esta canción, no se nombre a Gerard Piqué, parece tener similitud con la separación de Shakira:

“La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente / Es como tapar un herida con maquillaje, no se ve, pero se siente / Te fuiste diciendo me superaste y te conseguiste nueva novia”.



La canción de Karol G y Shakira versa de cómo su situación ha mejorado luego de que una pareja las dejó:

"¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'? / ¿Qué haces buscándome el lado? / Si sabes que yo errores no repito / Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito / Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Tú te fuiste y yo me puse triple M / Más buena, más dura, más leve”.



De igual manera, la letra de ‘TQG’ hace referencia a una expareja que aún la busca:

“Y ahora quieres volver, ya lo suponía / Dándole like a la foto mía / Te ves feliz con tu nueva vida / Pero si ella supiera que me busca' todavía”.



Cuéntanos, ¿crees que la colaboración de Karol G y Shakira tiene que ver con sus exnovios?, ¿cuál de todas las canciones que les han dedicado a antiguas parejas es tu favorita?

