Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron: la cantante explicó por qué no quiso hacerlo

Durante 12 años, Shakira y Gerard Piqué conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula. Así lo dejaban ver en eventos a los que asistían juntos, en ocasionales postales en sus redes sociales y, por supuesto, luego de haberse convertido en padres de 2 niños.

Sin embargo, la historia de amor que cautivó a tantas personas terminó este 2022. A principios de junio, diferentes periodistas españoles publicaron que la cantante colombiana y el futbolista español se habrían separado tras supuesta una infidelidad por parte de él.

Lo que había comenzado como simples rumores se confirmó el día 4 de dicho mes, con un comunicado en conjunto de los famosos, en el que se limitaron a informar de su separación, así como pedir privacidad para toda su familia en estos momentos. Del posible amorío de él no mencionaron nada.

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué

Todo inició en el 2010, específicamente, en el Mundial de Fútbol de ese año. La artista colombiana fue llamada para hacer el tema musical de la justa deportiva. En la misma, el futbolista participó como parte del equipo de España. En el video musical de ‘Waka Waka’, él fue una de las caras que aparecían y, aunque ella no tenía ni idea de quién era, le pareció atractivo.

Gerard Piqué también se sintió atraído por Shakira, así que le mandó un mensaje de texto para iniciar una conversación. Su tactica resultó ser exitosa, pues se mantuvieron en contacto en las siguientes semanas. Finalmente, se conocieron en la final de la competencia, cuando ella clausuró con una presentación en vivo y él, junto con su equipo, se llevó la copa.

Shakira explicó en el 2020 por qué no quería casarse con Piqué

A pesar de lo enamorados que se les veía, la colombiana nunca pensó en la posibilidad de llegar al altar con el padre sus hijos. La razón la reveló en el 2020, en entrevista con el programa ‘60 minutes’, previo a su histórica participación en el Medio Tiempo del Super Bowl LIV.

“El matrimonio me asusta demasiado. No quiero que me vea como la esposa (hizo comillas en el aire). Prefiero que me vea como su novia, su amante, un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, quiero que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

Gerard Piqué no le pidió matrimonio a Shakira

Lo cierto es que la intérprete de ‘Te felicito’ tampoco recibió una propuesta de matrimonio por parte de su ex pareja. Así lo reveló el número 3 del Barcelona hace apenas unas semanas.

A mediados de mayo, fue entrevistado por Gary Neville en el programa ‘The Overlap’. En la conversación, el comentador de deportes volvió a sacar a colación el tema de sus nupcias (aunque en ese entonces no se daban a conocer los conflictos de la pareja): revivió la respuesta que Shakira dio en el 2020 y preguntó por qué no estaban casados.

“Esa es su mentalidad, me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados”, aseguró Piqué en ese entonces.