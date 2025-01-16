Karla Sofía Gascón responde a polémica por llamar “gatos” a mexicanos que critican 'Emilia Pérez'

Video Karla Sofía Gascón: De las amenazas en internet al reconocimiento en Cannes

Karla Sofía Gascón respondió a la polémica por llamar “gatos” a quienes critican ‘En busca de Emilia Pérez’, película que coprotagoniza junto a Selena Gómez.

Durante la alfombra roja de la cinta, que este fin de semana se estrena en los cines mexicanos, la actriz transgénero fue cuestionada sobre el supuesto insulto que lanzó a los mexicanos que critican su trabajo en la galardonada cinta de los Golden Globes 2025.

“Los gatos son unos animales que yo adoro con toda mi alma, entonces no sé qué tenga que decir, tengo dos, imagínate”, respondió tajante el 15 de enero.

Sin caer en la polémica, Karla Sofía Gascón explicó a Infobae que “gatos” es un término que se utiliza en España para referirse a un grupo compuesto por pocas personas y que en ese sentido nunca se trató de un insulto.

Además, defendió su trabajo junto a Selena Gómez, haciendo énfasis en que su personaje es complejo y controversial, ya que refleja algunos aspectos de la sociedad.

“Es un personaje que puedes ver en la calle, sufriendo en las esquinas, trabajando en la prostitución, etc. Y lo que haces es dar una esperanza, que de cualquier manera se puede escapar de la oscuridad”, expresó.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre los gatos que molestó a más de uno?

El 18 de diciembre, en medio de la polémica que generó Eugenio Derbez al criticar el trabajo de Selena Gómez en la película ‘En busca de Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón lanzó un mensaje a través de su cuenta de X, donde agradeció el apoyo de los mexicanos menos a los “cuatro gatos” que la atacaban, refiriéndose a sus haters.

“Quiero dar las gracias a todo México y a los mexicanos, sé perfectamente que todo este odio injustificado no parte de ustedes, simplemente son cuatro gatos con muchos y variados intereses de por medio. Es más, la prueba la van a tener el día del estreno con las salas llenas y el público amando Emilia Pérez como ya me lo han demostrado en persona. Es más, emplazo, de nuevo, a todos estos perfiles falsos a que vengan a decírmelo”, escribió.

Originalmente, la actriz de ‘Nosotros los nobles’ había escrito en su mensaje la frase “mexicanos de bien”, sin embargo, este término fue modificado a solo “mexicanos”.