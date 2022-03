¿Recuerdas a Peter de ‘Nosotros los nobles'? Ahora es una talentosa mujer trans

Karla Sofía Gascón, de ahora 49 años, es una popular actriz trans que con su carisma, talento y belleza ha conquistado a sus miles de seguidores en redes sociales. De hecho, la celebridad ha participado en diversas producciones con las que se ha ganado el corazón de sus fans.

La estrella de cine y televisión ha compartido pantalla con un sinnúmero de celebridades como Karla Sousa, Aracely Arámbula, Eduardo Yañez, Luis Gerardo Méndez y Gonzalo Vega, pues comenzó su carrera artística en 1991; sin embargo, anteriormente era conocida como Carlos Gascón.

Así fue la transición de Karla Sofía Gascón

La intérprete de Peter en ‘ Nosotros los nobles’ (película del director Gary Alazraki) era, anteriormente, conocida como Carlos Gascón; no obstante, en 2018 explicó que era una mujer trans y pidió que la llamaran Karla Sofía.

En entrevista para ‘De primera mano’ la actriz reveló cómo fue su proceso de y que desde que tenía cuatro años se ha identificado como mujer.

“Realmente yo lo sé desde los cuatro años, es algo que sabes siempre, toda tu vida. La cuestión es que hubo un momento en el que sí decidí dar ese paso y ese paso llegó porque yo ya había cumplido mi etapa como Carlos, todas las cosas que yo había querido hacer”, señaló Sofía.



Nacida en España en 1972, la histrión ha sido parte de un sinnúmero de proyectos como ‘Corazón salvaje’ (2009), ‘Hasta el fin del mundo’ (2014), en donde encarnó a Alan Durcal y ‘Rebelde’ (2022), en la que dio vida a Lourdes.

Un camino “difícil”: Karla Sofía habla de su transición

La actriz de ‘El señor de los cielos’ se ha mostrado transparente con sus seguidores respecto de su cambio y ha señalado que no ha sido un proceso sencillo, pues “se necesita mucho valor”.

“Se necesita mucho valor, porque al final yo me he enfrentado a cosas que no me han gustado nada. Lo peor que me ha pasado a mí ha sido que las personas que yo creía que estaban más conmigo, que eran las que me tenían que apoyar son las que menos me han apoyado”, puntualizó.