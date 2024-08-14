Karina Banda busca ser mamá junto a su esposo Carlos Ponce: congeló sus óvulos
Karina Banda platicó en el programa 'Desiguales' las dificultades que ha tenido para conseguir su anhelado embarazo junto a su esposo Carlos Ponce, con quien se casó en 2022.
Karina Banda y Carlos Ponce tienen un sueño por cumplir: ser padres. Si bien el camino para lograrlo no ha sido sencillo, la pareja mantiene la esperanza en que pronto será posible.
La relación de Karina Banda y Carlos Ponce
Karina y Carlos se conocieron en 2018, cuando Lili Estefan los presentó en una fiesta. Ponce se enamoró inmediatamente.
La pareja comenzó un noviazgo meses después, aunque se dieron una pausa en 2019. No obstante, su amor triunfó y en 2022 tuvieron una espectacular boda religiosa en Valle de Bravo.
Una vez casados, se dieron cuenta de que tenían una meta en común: formar una familia. En el programa ‘Desiguales’, Karina reveló lo difícil que ha sido este proceso. Comentó:
“Cuando yo quise comenzar a buscar un bebé tenía 33 años y uno nunca piensa que va a haber alguna complicación. Ahí es que me di cuenta que mi reserva ovárica estaba baja para mi edad”.
Carlos Ponce, por su parte, tiene 51 años y es padre de cuatro hijos junto a su exesposa Verónica Rubio.
Estos hijos son Giancarlo de 25 años, Sebastián de 22, y las gemelas Siena y Savannah de 21. Ponce se pregunta si será abuelo pronto, y Karina ha dicho:
“Carlos me dice que me apure antes de que alguno de sus hijos lo convierta en abuelo, pero yo creo que primero llegará el hijo y después el nieto. Yo no estoy obsesionada, en este momento estoy muy enfocada en mi trabajo y no lo tomo como una presión, sin embargo no te niego que lo tengo en la lista y en cuanto tengamos oportunidad, lo vamos a buscar”.
Karina Banda tomó una importante decisión con ayuda de Adamari López
Karina Banda decidió congelar sus óvulos, y fue Adamari López quien la motivó.
Karina ya había hablado con su médico sobre el tratamiento. Su doctor, de Monterrey, la citó para empezar el proceso y la mexicana se puso muy nerviosa.
“Dije: ‘No, mejor ya, lo dejo para el otro mes’. Y Adamari me dijo: ‘Tomas ese vuelo y te vas a congelar tus óvulos. Ya, no lo pienses’. Fui, compré el vuelo y ya el resto es historia”
Karina está emocionada por lo que sigue, pues asegura que está preparada para ser madre. Además, le gusta pensar en su marido siendo padre.
“Tengo muchas ganas de ver a Carlos con carriola, con el biberón, persiguiendo al bebé, eso sí me causa curiosidad. Estoy emocionada de verlo como papá, pero si son gemelos él ya tiene experiencia”.