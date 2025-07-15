Karina Banda dice cómo está tras recibir noticia que la hizo pausar proceso para tener un bebé
La querida presentadora compartió cómo se encuentra a dos meses de haber recibido “una noticia” ante la que decidió "no detenerse a llorar". Karina Banda tomó la decisión de pausar el tratamiento para quedar embarazada a raíz de esto.
Karina Banda hizo una importante reflexión a días de haber revelado que detuvo momentáneamente el tratamiento para poder tener a su primer hijo con Carlos Ponce.
“Por ahora lo puse en pausa porque la realidad es que es bastante abrumador pasar por un proceso de reproducción asistida”, dijo en entrevista con Mezcalent a finales de junio.
Ella admitió que sintió que “era necesario” parar tras un año de intentarlo, pues “estaba un poquito agobiada” y “muy estresada”.
Karina Banda revela cómo está
Este 14 de julio, Karina Banda recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje personal en el que aseguró que está “viviendo el presente”.
“El 6 de mayo recibí una noticia que, aunque era la que menos quería escuchar, la acepté. Decidí no detenerme a llorarla, sino enfocarme en mí: en sanar, en sentirme bien física, emocional y mentalmente”, expresó.
La querida presentadora de Desiguales ha comprendido que “aunque a veces creemos estar ‘listas’ para recibir eso que tanto anhelamos, la vida y Dios nos enseñan que todo llega en su momento” y que “la paciencia también es una forma de amor propio”.
Asimismo confesó que, a más de dos meses de lo sucedido, empieza a “ver los frutos de hacer cambios” en su rutina, “de priorizarme”, “de mover mi cuerpo, de cuidar mi mente y de darme ese tiempo que tanto necesitaba”.
“Hoy volví a sentirme yo. Hacer una pausa no era parte del plan, pero ahora sé que era lo que necesitaba para volver a mí. Lo demás, si es para mí, llegará… a su tiempo y según la voluntad de Dios”, señaló.
Karina aprovechó la oportunidad para agradecer a su marido, Carlos Ponce, por el apoyo “incondicional” que le ha brindado, así como a sus “bebés perrunos”.
Finalmente, anotó unas palabras para “todas las que han pasado por un proceso de reproducción asistida sin el resultado esperado”:
“Hacer una pausa no es tiempo perdido, es parte de la preparación para volver a intentarlo con más paz y fuerza. Cuidarnos por dentro y por fuera también es parte del camino”.
Karina Banda tenía planeado anunciar su embarazo
A finales de junio, Karina Banda, Carlos Ponce y algunos miembros de su familia viajaron a Puerto Vallarta, México, para vacacionar.
“Además de celebrar el cumpleaños de mi mamá y mi papá, yo tenía ‘planeado’ anunciar un embarazo. Aunque las cosas no fueron como se hubiera gustado, sigo pensando que Dios tiene un plan para nosotros”, externó en una historia de la red social.