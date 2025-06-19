Melliza adoptiva de Carlos Ponce se compromete y el actor le dedica emotivo mensaje

Video ¿Empanadas de cajeta o de “granadas”? Carlos Ponce tuvo que salir al rescate de Karina Banda en la cocina

Carlos Ponce le dedicó un emotivo mensaje a su hija Savannah por su reciente compromiso en matrimonio con su novio Zach Carder.

El actor compartió una fotografía del momento en que la melliza, de 23 años, recibe el anillo.

"Mi dulce niña, verte dar este hermoso paso me llena el corazón de alegría. Que su amor continúa creciendo más cada día y que su vida juntos sea bendecida con risas, paciencia y un sinfín de aventuras. Estoy muy orgulloso y honrado de caminar a tu lado en el comienzo de este nuevo capítulo. Te amo, papá".

Por su parte, Verónica Rubio, exesposa de Carlos Ponce, también le dedicó unas tiernas y melancólicas palabras a su hija.

"¡Mi bebé se va a casar! No tengo todas las palabras que quiero decir, a parte de lo feliz que estoy. Pero pronto regresaré con el corazón en la mano, por ahora solo sepan que los amo a ambos y estoy muy emocionada por lo que nos espera. Dios los bendiga y a su vida juntos. Esto es solo el comienzo…".

Sienna, hermana melliza de Savannah, también reaccionó a la feliz noticia.

"Felicidades hermana, estoy muy orgullosa y emocionada por este siguiente capítulo. Pongámonos a trabajar, tenemos cosas por planear".

Savannah, una de las mellizas de Carlos Ponce, se comprometió en matrimonio con Zach Carder. Imagen Savannah Ponce/Instagram

El compromiso de la hija de Carlos Ponce

Savannah y su novio Zach se comprometieron el 14 de junio en Hawái, donde él le preparó la romántica propuesta en la playa y tuvieron el atardecer como testigo.

Aunque se sabe poco de su relación, en sus perfiles de Instagram aparecen fotos de su noviazgo desde febrero de 2024.

Savannah y Sienna son las hijas adoptivas de Carlos Ponce y su exesposa, Verónica Rubio. Las jóvenes de 24 años nacieron en Rusia, país a donde fueron a recogerlas en 2002.

Las mellizas completaron la familia del actor, pues Ponce y su entonces esposa ya tenían dos hijos: Giancarlo y Sebastián, quienes ahora tienen 26 y 24 años, respectivamente.