Carlos Ponce confiesa si ha sufrido en el proceso de buscar hijos con Karina Banda

Video Karina Banda revela que detuvo proceso para poder tener un bebé con Carlos Ponce: esto pasó

Carlos Ponce abordó abiertamente el proceso que atraviesa junto a su esposa, Karina Banda, en la búsqueda de tener un bebé.

Ponce, un hombre de fe, compartió la perspectiva de la pareja sobre la posibilidad de que el anhelado hijo biológico no llegue, poniendo su confianza en la voluntad divina y en la opción de la adopción.

Un proceso con desafíos y mucha ilusión

El artista puertorriqueño confirmó, en entrevista con Maity Interiano para su canal de YouTube el pasado 23 de octubre, que "el sueño de Kari es ser mamá" y admitió que el camino "no ha sido fácil". Subrayó que, en su opinión, un hijo es "una bendición" y "consolida un matrimonio".

Ponce reveló que la búsqueda de la paternidad con Karina ha requerido un esfuerzo significativo de ambos, pues él "ya estaba fuera de servicio". Ambos han tenido que hacer un "trabajo" que incluye "exámenes," "pruebas," y "sacándose cosas para luego juntarlas".

Pese a los retos, Ponce se muestra motivado, especialmente por el deseo de su esposa, pues lo quiere "más aún por la ilusión de que tiene Karina".

El cantante también bromeó con la edad ideal para ser padre nuevamente y recordó que le dijo a Karina: "Mira, si vamos a hacer esto es ya porque yo prefiero que mi que mi hijo sea menor que mi nieto".

¿Carlos Ponce sufre o siente frustración por buscar hijos sin éxito?

Al ser consultado sobre si el proceso le ha generado sufrimiento o frustración, Ponce fue enfático al declarar su total entrega al plan de Dios.

"Yo no quiero sonar como un hombre de piedra," comentó, pero insistió: "Realmente confío en el plan". Para él, esta etapa no ha sido "trabajo" ni "un sufrimiento," sino hacer lo que debe: "Lo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque ayúdate yo te ayudaré".

Ponce estableció una distinción clara sobre su deseo personal, señalando que, si bien quiere tener un hijo, no es una necesidad para él: "Es que lo quiero, pero no lo necesito". No obstante, confía en que si se da, será en el momento correcto.

Ponce no descarta adoptar un hijo

En este recorrido, el actor y su esposa confían en el plan divino, sin descartar la adopción, una opción que él tiene muy en cuenta y que ya ha experimentado.

Ponce ya es padre de cuatro hijos adultos, incluyendo dos hijas que adoptó. Mencionó que él y Karina están abiertos a que "sea lo que sea" y que cualquier hijo, biológico o no, es una gran responsabilidad.