Adamari López

Adamari López y Toni Costa juntos otra vez por importante paso en la vida de Alaïa

La presentadora y el bailarín demostraron una vez más lo unidos que son cuando se trata de apoyar a su retoño. En esta ocasión, ellos se mostraron felices en una fecha muy especial.

Por:
Dayana Alvino
Video Adamari López presume que su hija Alaïa ya es “musa” de una colección de moda a sus 9 años

Adamari López y Toni Costa presumieron en Instagram haber estado juntos en un día muy importante para su hija, Alaïa.

La presentadora y el bailarín, quienes se separaron en 2021 tras una década de relación, acompañaron a la pequeña de 9 años en el comienzo de otro curso en el colegio.

Adamari López y Toni Costa apoyan a Alaïa

Este 12 de agosto, en la cuenta de la mencionada red social de Alaïa se compartieron una serie de fotografías en las que se le puede ver con sus papás.

En las imágenes, Adamari López, Toni Costa y su retoño posan felices para la cámara estando, aparentemente, dentro de las instalaciones del plantel educativo.

“¡Nuevo año escolar, nerviosa pero feliz! Deseando aprender mucho sin dejar de divertirme”, se lee en la descripción del ‘post’.

Adamari López y Toni Costa con su hija Alaïa.
Adamari López y Toni Costa con su hija Alaïa.
Imagen Alaïa Costa/Instagram

En las instantáneas, Alaïa sale cargando un pizarrón con información sobre ella, como que quiere ser una jugadora de fútbol cuando crezca.

Ella, quien igualmente es ‘influencer’, empezó el cuarto grado del ‘kindergarten’, de acuerdo con lo que especifica el tablero.

Además de sus padres, la nena también contó en este destacado momento con la compañía de su nana, Lillyam Lopera.

Alaïa con su nana, Lillyam Lopera.
Alaïa con su nana, Lillyam Lopera.
Imagen Alaïa Costa/Instagram

En sus historias de la plataforma, la conductora de Desiguales subió una ‘selfie’ que se tomó con su primogénita al interior del coche.

“Mi princesa comenzó hoy su nuevo año escolar. Mami te ama”, anotó encima de la postal, en la que asimismo colocó emojis de corazones.

Adamari López y Toni Costa apoyando a su hija Alaïa.
Adamari López y Toni Costa apoyando a su hija Alaïa.
Imagen Adamari López/Alaïa Costa/Instagram

Adamari López habló de su vínculo con Toni Costa

En mayo, durante la emisión de su ‘show’, Adamari López aseveró que actualmente sus interacciones sólo se limitan a las cuestiones de la paternidad.

“Pero de otros temas no tenemos nada que hablar, ya cada uno tiene una vida diferente”, relató a sus compañeras.

Ante esas palabras, Migbelis Castellanos le preguntó: “¿O sea, cuando ustedes se encuentran no se sientan a preguntarse por la vida del otro?”.

“No, por lo general no”, replicó la exprotagonista de telenovelas como ‘Amigas y rivales’, que puedes ver aquí en ViX.

