Karina Banda y Carlos Ponce celebran el tercer aniversario de su boda religiosa con fotos

Video El emotivo momento en que Karina Banda acepta como esposo a Carlos Ponce en su boda religiosa

Karina Banda y Carlos Ponce celebraron el tercer aniversario de su boda religiosa con fotografías del inolvidable momento.

La presentadora mexicana compartió imágenes del 4 de junio de 2022, día en que unieron sus vidas en una ceremonia religiosa en un bosque de Valle de Bravo, en el estado de México.

"7 años juntos, 5 casados por el civil y 3 de nuestra ceremonia de Valle de Bravo ¿Cuál es la que debemos de celebrar?", preguntó Karina respecto a sus dos bodas, pues en la civil se casaron el 30 de julio de 2020.

Karina Banda compartió fotos de su boda religiosa con Carlos Ponce. Imagen Karina Banda/Instagram

La presentadora de Desiguales no solo mostró fotos de la boda, también de momentos íntimos con su esposo y su familia.

Por su parte, Carlos Ponce conmemoró la fecha con postales junto a su esposa en medio de la naturaleza.

Karina Banda y Carlos Ponce se casaron en una boda religiosa el 4 de junio de 2022. Imagen Karina Banda/Instagram

La historia de amor de Carlos Ponce y Karina Banda

Su historia comenzó el 14 de febrero de 2018, en una fiesta del Día de San Valentín organizada por Lili Estefan, amiga en común de ambos. El actor quedó flechado al ver fotos de la presentadora mexicana en redes sociales y le pidió a 'La Flaca' que los presentara.

Al principio, Karina no estaba muy convencida, pero Carlos insistió y logró conquistarla en su primera cita. La cual poco después se convirtió en noviazgo.

En abril de 2019, anunciaron su separación de manera amistosa. La conductora explicó que no hubo peleas, simplemente decidieron tomar caminos distintos. Sin embargo, el amor no tardó en resurgir: dos meses después, retomaron su relación y se mostraron más enamorados que nunca.

Durante unas vacaciones en México, en enero de 2020, Carlos le propuso matrimonio a Karina. Ese mismo año, se casaron por lo civil en una ceremonia íntima y en secreto en Florida, solo con las hijas de Ponce como testigos.

La pandemia retrasó sus planes de boda religiosa, pero finalmente, el 4 de junio de 2022, celebraron una ceremonia mágica en el Boscoso Hotel Boutique en Valle de Bravo, México.