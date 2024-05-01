Karina Banda revela entre lágrimas que se está “preparando para ser mamá”: Carlos Ponce reacciona
La presentadora de Desiguales contó que ya comenzó el tratamiento para congelar sus óvulos, pues desea quedar embarazada. Este es un sueño que comparte con su esposo, quien se dijo “emocionado” por ser nuevamente papá.
Karina Banda reveló que ya “se está preparando para ser mamá” y cumplir así el sueño que comparte con su esposo Carlos Ponce de tener un hijo.
Durante la emisión de este 1 de mayo de su programa Desiguales, la presentadora derramó lágrimas mientras veía un video del procedimiento al que se está sometiendo para congelar sus óvulos, con el fin de poder concebir.
“Yo llore y llore. La verdad que quiero agradecerle a todas, porque ustedes han sido parte súper importante de este proceso, de mi decisión de ser mamá”, dijo a sus compañeras del ‘show’.
Banda contó que pospuso “por mucho tiempo” el comenzar un tratamiento para lograr quedar embarazada, esto debido a proyectos laborales.
Sin embargo, ahora se está “tomando una pausa para ser mujer” e “ir por ese sueño”, sin dejar de trabajar y con el apoyo de su casa, Univision.
“Carlos, gracias por apoyarme, por ser el mejor esposo, compañero. Gracias a mi mamá, a mi sobrinita, a mi cuñada, a ustedes, que con oraciones y mensajes han estado al pendiente de mí”, expresó emocionada.
Karina Banda se está “preparando para ser mamá”
En entrevista con People en Español, publicada hoy miércoles, Karina Banda brindó más detalles del procedimiento que está siguiendo para convertirse en madre.
“Cuando yo quise comenzar a buscar un bebé tenía 33 años y uno nunca piensa que va a haber alguna complicación. Ahí es que me di cuenta que mi reserva ovárica estaba baja para mi edad”, recordó.
Por dicha condición, su médico le recomendó a la también actriz que congelara sus óvulos, lo que no hizo de forma inmediata.
Semanas atrás, su médico, en Monterrey, México, la citó para iniciar con el procedimiento. Tras dudar en realizar el viaje, pues ella reside en Miami, finalmente lo concretó.
“Hoy más que nunca estoy lista para ser mamá. Me estoy preparando para ser mamá”, confesó. En marzo, ella empezó el proceso para congelar sus óvulos.
Luego de seis años de relación y de casarse con Carlos Ponce en 2022, Karina se encuentra entusiasmada por agrandar su familia, que ya incluye a sus perritos Bruno, Aşk y Aspen.
“Tengo muchas ganas de ver a Carlos con carriola, con el biberón, persiguiendo al bebé, eso sí me causa curiosidad. Estoy emocionada de verlo como papá, pero si son gemelos él ya tiene experiencia”, admitió ella.
Carlos Ponce “emocionado” por ser papá con Karina Banda
Ahora que Karina Banda hizo público que ya busca ser mamá, Carlos Ponce, quien es padre de Siena, Savannah, Sebastián y Giancarlo, externó su sentir.
“La posibilidad de ser papá me emociona mucho. Creo en el plan divino de Dios y si es su voluntad, yo le doy la bienvenida”, declaró a People en Español.
El actor afirma que, si bien será mamá primeriza, ella está preparada para este rol: “La visualizo igual a todo lo que la caracteriza, tierna, protectora, comprensiva, estricta pero paciente y muy amorosa”.
Ponce ha estado apoyando a Karina en su tratamiento de fertilidad, así que inclusive le ha puesto algunas de las inyecciones de hormonas que debe suministrarse.