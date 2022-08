Kanye West se defendió por vender ropa de más de 100 dólares en "bolsas de basura"

Recientemente, las “bolsas de basura” han tenido protagonismo en el mundo de la moda. Por ejemplo, Kim Kardashian, ex de Kanye, hizo su debut en la pasarela en el desfile de Balenciaga del Fashion Week de París 2022 con un bolso llamado ‘Trash pouch’ (bolsa de basura).

Este accesorio de Balenciaga, valuado en 1,790 dólares, no es la única “bolsa de basura” que la firma española ha presentado en sus colecciones de ropa.

Recientemente unos grandes costales que igualmente fueron descritos como “de basura” se coronaron como parte de la venta de la nueva colaboración de Balenciaga. Gap y Yeezy (marca de Kanye West).

Kanye West y su colección de ropa Yeezy que se vende en “bolsas de basura”



Ye, nuevo nombre del rapero, suele impactar con sus innovadoras y muchas veces extravagantes ideas. En este sentido, el fundador de Yeezy decidió que su nueva colección con Gap y Balenciaga fuera vendida en las tiendas en nada menos que enormes costales negros.

Muy al estilo de las pacas de ropa en los tianguis o mercados, en donde las prendas están desperdigadas y listas para que la gente busque lo que más le llama la atención, los clientes tienen que explorar estas enormes bolsas para encontrar la prenda y talla de su elección.

En los eventos especiales con los que se celebró el lanzamiento de la nueva colección de Kanye, las “pacas de ropa” y los contenedores de basura reemplazaron los ganchos y los racks.

Por un momento, parecía que esta forma de presentar la colección Yeezy Gap sólo iba a ser protagonista en estos eventos. No obstante, en las tiendas físicas de Gap, como en la de Times Square, Nueva York, la ropa se encuentra apilada y revuelta en costales de ropa en lugar de presentarse en los tradicionales percheros, estanterías y ganchos, según han mostrado varios usuarios de redes sociales.

"Así están vendiendo Yeezy GAP. El asociado de ventas dijo que Ye se enojó cuando vio que lo tenían en perchas y así es como lo quería. Tampoco te ayudarán a encontrar tu talla, tú tienes que buscar entre todo"

Anteriormente, Kanye explicó en un post de Instagram, actualmente eliminado, que “la mayor inspiración para todo diseño" deberían ser los niños y las personas sin vivienda.

Dichas declaraciones provocaron que varios internautas relacionaran la venta de su nueva colección en “bolsas de basura” con una burla hacia las personas sin hogar, principalmente porque los precios de la mayoría de las prendas tienen un valor superior a los 100 dólares.

Por ejemplo, una sudadera tiene un costo de 240 USD, mientras que un pantalón cuesta 220 dólares.

Kanye West responde a las críticas por vender su ropa en ‘bolsas de basura”



Tras ser criticado por su peculiar forma de vender su colección Yeezy Gap, el rapero se defendió en una entrevista para ‘Fox News’, compartida en la mañana del 18 de agosto de 2022.

“Soy un innovador y no estoy aquí para sentarme y disculparme por mis ideas. Eso es exactamente lo que los medios intentan hacer. Hacernos disculparnos por cualquier idea que no encaje exactamente en la forma en que quieren que pensemos".



Ye también señaló que realmente no son “bolsas de basura”, sino bolsas grandes de construcción, con las que planea alentar a los compradores a tener una experiencia más informal en sus compras.

"Esto no es una broma. Esto no es un juego. Esta no es solo una colaboración de celebridades. Esta es mi vida. Estoy luchando por un puesto para cambiar la moda y llevar el mejor diseño a la gente", agregó.