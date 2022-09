Kanye West y sus mensajes sobre Kim Kardashian y sus hijas: "No harán playboy ni videos sexuales"

El 2 de septiembre de 2022, Ye, nuevo nombre oficial de Kanye West , compartió una serie de posts en Instagram que incluyeron capturas de pantalla de chats privados en donde habla sobre los hijos que comparte con Kim Kardashian.

Kanye West publicó chats privados de los desacuerdos que tiene con Kim Kardashian



El rapero advirtió que velará porque sus hijas, North y Chicago, nunca sean parte de la cultura pornográfica de Hollywood, como lo fueron Kim Kardashian y Kylie Jenner.

En este sentido, West publicó una captura pantalla de Victoria Villarroel, la ex asistente de Kylie Jenner, en la que hizo una serie de impactantes declaraciones.

“No dejes que Kris te obligue a hacer Playboy como hizo con Kylie y Kim. Hollywood es un burdel gigante. La pornografía destruyó a mi familia. Lidio con la adicción. Instagram lo promueve. No dejaré que le pase a Northy y Chicago".



Posteriormente, el rapero se aventuró a compartir una serie de capturas de pantalla de una conversación con quien parece ser Kim Kardashian.

A pesar que no muestra el nombre de contacto del chat, se puede especular que se trata de su exesposa ya que el primer mensaje habla sobre su mamá de casi 67 años (Kris Jenner cumplirá esta edad el próximo 5 de noviembre de 2022).

“De mi mamá – POR FAVOR. Dile que por favor deje de mencionar mi nombre. Casi tengo 67 años y no siempre me siento bien y esto me estresa demasiado”, se lee en el mensaje.



Sin embargo, Kanye no responde directamente a este texto, sino que advierte que ninguno de ellos tiene el control total de las decisiones sobre el futuro de sus hijos (North, Saint, Chicago y Psalm).

“Todos ustedes no tienen la última palabra sobre mis hijos y a dónde van a la escuela. Ellos no harán Playboy ni videos sexuales.

Dile a tus amigos Clinton que vengan a buscarme. Estoy aquí”, escribió.

El tema de la escuela de los hijos de Kanye West y Kim Kardashian también tuvo mención en otras publicaciones del rapero.

Desde su primer post Kanye advirtió que sus hijos no van a asistir a Sierra Canyon (una escuela privada cuya matrícula cuesta 32 mil 800 dólares), sino que irán a Donda, academia del rapero.

Asimismo, compartió otro ‘screenshot’ en un chat en donde se lee que la otra persona, presuntamente Kim, le pide que pare. Mensaje que Kanye contesta de la siguiente forma:

“No. Tenemos que hablar en persona. Tú no tienes la última palabra sobre dónde van mis hijos a la escuela. ¿Por qué tienes la decisión final? ¿Por qué eres mitad blanca?”



West también dejó en claro que él es papá de sus hijos y mostró su frustración al no tener voz en la elección de la escuela de ellos.

Su serie de polémicos posts también incluyeron menciones a dos de las parejas de las hermanas de Kim Kardashian: Tristan Thompson, exnovio de Khloé Kardashian, y Travis Scott, pareja de Kylie Jenner.

“Llamando a mis compañeros de donación de esperma. Estamos en esto juntos”, escribió.



Kanye explicó que ni Calabasas ni Hulu (el servicio de streaming en donde se emite el reality show ‘The Kardashians’) decidirán sobre el futuro de sus hijos y señaló que hará todo lo posible por ser parte de las decisiones que se tomen sobre sus niños.

“Antes me volvían loco, ya no me voy a volver loco. No depende de Calabasas o Hulu donde mis hijos van a la escuela. Yo no soy el loco aquí.

No me detendré hasta que tenga voz sobre mis hijos, sin importar lo que legalmente se requiera”.

Todas estas publicaciones estuvieron visibles en el perfil de Instagram de Kanye West durante más de una hora. No obstante, actualmente ya no están disponibles.

El único ‘screenshot’ visible sobre el tema de la educación de sus hijos es una propuesta de Kanye para que los niños vayan a dos escuelas al mismo tiempo.

“Idea: [Los niños van] dos días a Donda y tres a Sierra Canyon. O tres días a Dona y dos a Sierra Canyon. Incluidas excursiones en autobús a lugares educativos” se lee en el mensaje que Kanye acompañó con el caption “Esto es ‘co-parenting’”.

Por el momento, Kim Kardashian no ha expresado ningún comentario sobre las publicaciones de su exesposo.