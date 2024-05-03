Gala Montes tacha a Kalimba de “soberbio” después de revelar su supuesto "modus operandi"

Video Gala Montes responde a quien la llama “exagerada” por acusar que Kalimba la “trató mal”

En medio del proceso legal que enfrenta Kalimba, quien ha sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado contra Melissa Galindo, Gala Montes ha expresado su opinión sobre el cantante.

Gala Montes llama soberbio a Kalimba

Según la actriz de la telenovela “Vivir de amor”, Kalimba es una persona “soberbia” que minimizó su trabajo.

La controversia surgió después de que Gala Montes declarara que se sintió humillada cuando Kalimba no la consideró para interpretar en público el tema “Cínico”, un dueto en el que ambos habían trabajado.

La actriz argumentó que, como artista, es importante tener empatía y considerar las consecuencias de las decisiones que se toman en la carrera.

“No podemos ir por la vida diciendo ‘lo que yo diga no es mi problema si te hago sentir mal’”, afirmó Gala Montes en referencia a la postura de Kalimba ante los medios cuando fue cuestionado sobre la acusación en su contra.

En una entrevista revelada por 'De primera mano' el pasado 2 de mayo, Gala Montes describió la actitud de Kalimba como soberbia al no querer reconocer su error. Según ella, algunas personas se niegan a aprender y aceptar nuevas perspectivas, incluso cuando se trata de aceptar que a alguien le gusta una mujer.

“Pasa con las personas grandes que no quieren deconstruirse y aprender nuevas cosas como aceptar que a alguien le gusta una mujer. Yo lo note bastante soberbio, incluso me minimizó, porque dijo 'yo he cantado con tal y tengo canciones con quien sabe quién', ahí está la respuesta", dijo.

La actriz también expresó su incredulidad ante quienes defienden a Kalimba a pesar de las denuncias públicas que varias mujeres han hecho en su contra. Para ella, esto refleja una problemática en la sociedad actual.

"Mucha gente lo defiende, lo cual me hace dar cuenta que estamos muy mal como sociedad, porque incluso con las víctimas que lo han denunciado, siguen defendiéndolo, yo digo no es normal que haya tantas, algo estamos haciendo mal como sociedad para estar de lado de él”, manifestó.

En una entrevista publicada en YouTube por ‘El Fernan’, Gala Montes expresó que, a pesar de los supuestos malos tratos, no le desea el mal al cantante Kalimba en medio de los problemas legales que enfrenta. Sin embargo, Gala espera que se haga justicia.

“Yo no le deseo el mal a nadie a pesar de que me hayan tratado mal. Que se haga justicia si es verdad”, afirmó. Además, Gala Montes dejó claro que no volvería a trabajar con él: “No tengo necesidad de trabajar con alguien que trata mal a las mujeres”.

¿Kalimba abusa de su poder con mujeres?

Gala Montes ha compartido su experiencia sobre el desaire que Kalimba le hizo al subir a otra cantante para interpretar el dueto que originalmente era de ambos. Aunque en su momento esto la “lastimó”, ahora afirma que ya no le afecta.

“No lo llamaría así (que abusa de su poder), pero yo no haría algo así. Si fuera una productora y tuviera a alguien tan talentoso como él, mi enfoque sería impulsar más talentos. ‘Ni una más’”, mencionó.

En relación al mismo tema, el pasado 18 de abril, Gala Montes fue cuestionada por una reportera sobre si consideraba que era un “modus operandi” de Kalimba acercarse a las mujeres, elogiar su talento y luego tratarlas mal. La actriz respondió afirmativamente.

Gala también expresó su razón para alzar la voz: “Yo creo que sí (es su modus operandi). Por eso quise hablar, porque seguramente no soy la primera persona a la que le ha sucedido. Muchos me llaman exagerada, pero no está bien hacer sentir mal a la gente. Yo me levanté de eso, pero me sentí muy mal”.