Kalimba responde a Gala Montes tras decir que la “humilló”: dice que descontextualizó situación

Antes de que Kalimba enfrentara cargos por abuso sexual agravado con violencia contra la cantante Melissa Galindo, respondió a las acusaciones de Gala Montes. La actriz lo señaló por “humillarla” frente a su familia durante un concierto.

En una reunión con los medios, Kalimba acusó a la actriz de "Vivir de amor" de descontextualizar la situación, afirmando que ha grabado canciones con artistas como Reik y La Sonora Santanera, quienes no tienen la responsabilidad de invitarlo a cantar con ellos. Esto en respuesta a que Gala Montes lo acusó de haber subido al escenario a María León, en lugar de ella, para interpretar una canción que habían grabado juntos.

“Tengo canciones con Reik, con Ha*Ash, Sin Bandera, Natalia Lafourcade, María Barracuda, Pancho Barraza, con Cristian Castro… y no me siento mal si cantan con otro artista. He visto a La Sonora Santanera en donde se canta 'Perfume de Gardenias' y yo no me siento porque ellos no tienen la obligación de subirme”, destacó el pasado 12 de abril.

La contundente respuesta de Kalimba a Gala Montes

“No tengo responsabilidad por lo que uno siente mientras sepa que mi acción es la correcta. Cada decisión que tomaste no es solo para mí, también lo es para la empresa que formé, Kalimba. Mis managers, mi sello discográfico… No soy el único que toma las decisiones”, continuó.

El intérprete de 'No me quiero enamorar' afirmó que lo sucedido con Gala Montes no fue decisión suya, sino de su equipo de trabajo. Incluso acusó a la actriz de no entender cómo funciona el mercado musical.

“Honestamente, creo que las cosas se sacan de contexto cuando no se conoce cómo trabaja la industria y número dos, yo quiero mucho a Gala, el tiempo que la trabajamos, la trabajamos con mucho cariño, con mucho profesionalismo, nos entregamos en lo que hicimos”, subrayó.

Por último, mencionó que posee pruebas de que el tiempo que Gala Montes estuvo en su disquera las cosas estuvieron bien, por lo que lamentó que la intérprete de 23 años no haya tenido la confianza de conversar con él.

“Y si se sintió mal es porque se sentía así. Ella siempre tuvo el derecho, el lugar y el espacio para poder hablar conmigo”, sentenció el sobrino de la actriz Julia Marichal.

¿Por qué Gala Montes dice que se sintió “humillada” por Kalimba?

Gala Montes reveló a la periodista Matilde Obregón que en 2022 vivió una “humillación muy fuerte” cuando Kalimba la invitó a uno de sus conciertos y no la subió al escenario a cantar ‘Cínico’, tema que habían grabado juntos.

“Empezó a cantar nuestra canción y subió a María León a cantar nuestra parte, enfrente mío, enfrente de mi familia y yo me quedé fría (…) para mí fue una humillación muy fuerte”, recordó.