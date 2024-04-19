Kalimba habla tras ser vinculado a proceso y sentencia que su "inocencia se probará"

Video Gala Montes acusó a Kalimba de "humillarla": esto dice que sucedió

Este miércoles 17 de abril, Kalimba fue vinculado a proceso luego de que un juez de la Fiscalía de la Ciudad de México encontró elementos suficientes para procesarlo por el delito de abuso sexual agravado con violencia en contra de Melissa Galindo.

Tras destaparse su situación legal, el cantante se sinceró al resecto y aseguró que “su inocencia se probará”.

People En Español reportó que el intérprete afirmó que “la verdad” saldrá a la luz y que confía plenamente en las autoridades.

“La verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades y sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue, ahí es donde estoy”.

Kalimba dio escasas declaraciones y aseguró que “no hay más que decir” y que el juez le pidió tanto a él como a Melissa Galindo que “no hablaran del tema” en público.

“De hecho el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos el proceso, por lo cual no podemos hablar más. El juez me pidió que no hablara mucho más del tema; a ambas partes nos dijo eso”.

Horas antes de estas declaraciones, Kalimba tuvo un encuentro con la prensa y mencionó que “seguirá mostrando todas las evidencias” para probar su supuesta inocencia.

Aseguró que la prensa podría afectar el caso y destacó que desconoce qué pasará en el futuro.

“Me haces preguntas de un futuro que desconozco… Ahí estaré, allá me verán cantando”, sentenció el cantante, quien horas antes de su audiencia ante el juez pidió a los reporteros que “no mintieran” al reportar el caso “porque hacía mucho daño” e, incluso afirmó que la labor de los reporteros podría “destruir mucho”.

Melissa Galindo y Gala Montes hablan de Kalimba

Kalimba fue vinculado a proceso luego de las acusaciones de Melissa Galindo, quien lo señaló formalmente de abuso sexual agravado.

El abogado Wilfrido Rafael Castillo Riojas, representante legal de Galindo, comentó en De Primera Mano que el intérprete seguirá el proceso en libertad porque “no se solicitó la prisión preventiva”.

“Se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses. No se solicitó la presión preventiva; sin embargo, la violación a cualquier medida cautelar conllevaría a la imposición de una medida cautelar como prisión preventiva”, reveló el pasado 17 de abril.

Otra famosa que acusó a Kalimba de malos tratos fue Gala Montes, la actriz relató que vivió una situación complicada cuando formó parte de su disquera.

Fue el pasado 4 de abril que la actriz de telenovelas narró a Matilde Obregón que para ella “fue una humillación muy fuerte” cuando Kalimba la invitó a un concierto y la canción que interpretarían, la cantó con María León.

Afirmó que ella no vivió una agresión sexual, pero que “si el río suena, agua lleva”.

“Yo creo que ya son muchas (acusaciones). Yo te puedo decir que a mí no me sucedió nada, pero sí me trató mal y eso solamente lo hace una mala persona. Respecto a lo otro (denuncia de Melissa), no tengo idea, pero sí el río suena, agua lleva”, mencionó este 17 de abril.