En 2010, Sandra Bullock se aventuró a ser madre con la adopción de Louis Bardo, un bebé de tres meses y medio de edad originario de Louisiana.

Cinco años después, la actriz decidió ampliar la familia que comparte con su pareja Bryan Randall, y cuidó y adoptó a otra pequeñita: Laila, quien llegó a su vida con dos años y medio de edad.

A diferencia de Sandra, sus dos hijos son afroamericanos, lo cual ha hecho que la ganadora del Oscar tenga un nuevo y a la vez doloroso acercamiento con el racismo.

Sandra Bullock habló del racismo que viven sus hijos: a veces le gustaría que fueran blancos



La protagonista de ‘Miss Simpatía’ platicó sobre sus hijos con Jada Pinkett Smith, Willow Smith y su abuela, Adrienne Banfield-Norris, en su programa ‘Red Talk’.

En esta charla, la actriz explicó que realmente nadie la ha cuestionado o juzgado en su cara por haber adoptado a niños afroamericanos. No obstante, advirtió que sus hijos sí sienten el racismo.

Ante esta discriminación y la crueldad del mundo ante las personas afroamericanas, la actriz reveló que a veces si le gustaría que sus pequeños tuvieran el mismo tono de piel que ella.

"¿Deseo que nuestra piel sea del mismo tono? A veces sí. Porque así sería más fácil la forma en la que la gente nos trata".

Sandra Bullock explicó cómo les ha hablado del racismo a sus hijos Louis y Laila



La actriz les ha enseñado a sus hijos que el mundo es “cruel e injusto” desde muy temprana edad. “Los asusté lo suficiente” fueron las palabras que utilizó Sandra para resumir cómo les ha enseñado la realidad en la que viven.

"Lo dejé ver todo. Que vea televisión, que pueda procesarlo. Sabe cómo funciona el mundo. Sabe lo cruel e injusto que puede ser. Y ahora Laila también lo sabe".

Asimismo, la actriz ha tenido una que otra conversación difícil con sus niños como cuando Louis utilizó una sudadera con capucha.

En una entrevista para The Grio, Sandra dio más detalles de este suceso y explicó que le comentó a su pequeñito de seis años que tristemente es diferente para él ocupar una prenda de este estilo. "Le dije 'la gente tiene miedo y reaccionará ante ti de forma diferente a si fueras un niño blanco' y él lo sabe", expresó.

En esta misma entrevista, Sandra reiteró que permite que sus hijos conozcan el mundo, a pesar de que esto los pueda asustar.

"Lo dejo ver, escuchar y saber todo. No me importa si los asusta porque es mi trabajo hacerles saber que fuera de estas paredes seguras [refiriéndose a su casa], las cosas son diferentes. Pero ellos saben lo seguros que están en mi casa".

Sandra Bullock confesó que ser mamá es algo que le da miedo, principalmente porque cuando sus hijos crezcan pueden ser tratados de una forma injusta simplemente por el color de su piel.

"Me rompe el corazón. Me llena de ira. Me hace sentir miedo. Pero todo lo que puedo hacer es mi trabajo. Protegerlos, iluminarlos, enseñarles su poder, enseñarles cómo estar a salvo. Pero el sistema no es justo".