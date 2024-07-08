Justin Bieber

Justin Bieber reaparece en millonaria preboda: esto habría cobrado por su show

El cantante se alejó de los escenarios en 2022 en medio de su gira mundial ‘Justice World Tour’ tras ser diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt, que le causó una parálisis facial. A punto de convertirse en papá, Justin Bieber reapareció cantando en millonaria preboda del hijo del hombre más rico de la India.

Justin Bieber reapareció cantando en una millonaria preboda, luego de hacer una pausa en su carrera tras sufrir una parálisis facial a causa del Síndrome de Ramsay Hunt en 2022.

El cantante viajó a Mumbai para ofrecer un concierto privado para los novios Radhika Merchant, hija del magnate de los negocios Viren Merchant, y Anant Ambani, hijo del empresario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de la India.

Según Forbes, el patrimonio neto de Mukesh Ambani se estima en 116.000 millones de dólares y los novios no han escatimado en gastos ya que en el que sería su último brindis tuvieron como invitado a Justin Bieber.

Ellos llegarán al altar el próximo 12 de julio y, según se informa, la celebración tendrá una duración de tres días.

Durante su presentación en vivo, el artista canadiense interpretó un total de 12 canciones, entre las que se encontraban sus éxitos como: ‘Baby’, ‘Love Yourself’, ‘Peaches’, ’10 000 Hours’ y ‘Sorry’.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de 30 años compartió algunos fragmentos de su show e incluso, una fotografía con los novios descendientes de familias millonarias.

¿Cuánto habría cobrado Justin Bieber por cantar en millonaria preboda?

Según refiere People, atribuyendo información a medios locales de la India, Justin Bieber habría cobrado por su show privado cerca de 10 millones de dólares aproximadamente.

Imagen Justin Bieber / Instagram

La pausa en su carrera

En 2022, en medio de su gira mundial ‘Justice World Tour’, Justin Bieber fue diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt, mismo que le causó una parálisis facial.

Aunque el intérprete intentó continuar con su gira mundial, en 2023 anunció su cancelación definitiva.

“Después de bajar del escenario, el cansancio me invadió y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento. Por lo tanto, me tomaré un descanso de la gira por ahora. Estaré bien, pero necesito tomarme un tiempo para descansar y mejorar”, escribió en X el 3 de marzo.

Esta pausa terminó en febrero de 2024, cuando regresó a los escenarios en una fiesta privada organizada por estrellas de la NHL, mientras que el 9 de mayo anunció que se convertiría en papá junto a su esposa Hailey Bieber.

