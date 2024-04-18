Julián Gil no buscará jurídicamente reencontrarse con hijo de Marjorie: manda emotivo mensaje a Matías

Video La reacción de Julián Gil al ver a su hijo Matías debutar en la TV: "Mucho dolor e impotencia"

Julián Gil ha tomado una decisión firme en relación a su hijo Matías, de siete años, fruto de su relación con la actriz Marjorie de Sousa.

Julián Gil no buscará más por la vía legar reunirse con su hijo

A pesar de haber perdido la patria potestad del menor hace cuatro años debido a una sentencia a favor de Marjorie, J ulián ha decidido no emprender más procedimientos legales para buscar reunirse con su hijo.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube “Que buen chisme” el pasado 14 de abril, Julián expresó su postura con claridad que “no, ese intento ya se hizo las veces que se tenía que hacer y ahora esperando que la mamá tenga la decisión de que se dé el encuentro, ya toca de ella”.

El actor prefiere dejar en manos de su expareja la posibilidad de que Matías pueda finalmente convivir con él.

Una de las razones fundamentales detrás de esta decisión es preservar la tranquilidad del niño y también la de Marjorie.

Julián considera que iniciar un nuevo proceso legal expondría innecesariamente a ambos. Además, está consciente de que los abogados siempre salen beneficiados en estos casos.

Por lo tanto, ha descartado la idea de iniciar un nuevo proceso jurídico. En sus propias palabras: "No, no hace falta".

Julián Gil, Matías y Marjorie de Sousa. Imagen Mezcalent, Marjorie de Sousa/Instagram

Julián Gil manda mensaje a Matías

El actor destacó que sigue documentando cada día lejos de su hijo con la esperanza de que cuando tenga la edad suficiente lo busque y conozca el lado de la historia de su papá.

“Le escribo básicamente las cosas, sobre todo en fechas importantes y eso, y sobre todo cosas que han pasado para tener todo documentado”, mencionó.

Las cámaras de los reporteros sirvieron como vía para que Julián Gil le enviara al menor de sus hijos un emotivo mensaje.

“Que lo quiero mucho, que estoy feliz porque está creciendo muy bien, se ve que es un niño que se le está dando mucho amor y eso me hace muy feliz y nada, que cuando llegue el momento va a ser un momento también muy bonito”, expresó.

Destacó que él y su familia están esperando el momento en el que puedan reunirse con Matías.

“Ya toda la familia estamos esperando, creo que es el momento de esperar y tomar las cosas con calma”, mencionó.

Julián Gil asegura que no tiene inconveniente en que su hijo Matías sea presentado en público, como se especuló con el debut del niño junto a su mamá como cantante en el programa Hoy, en diciembre pasado.

Incluso se mostró feliz ante la posibilidad de que Matías siga los pasos de sus papás en el mundo del entretenimiento.

"Claro que sí, se lo merece, si hay talento y guapo es, es un niño que se ve que está feliz, que está muy bien criado, lo que él haga, a la distancia, lo voy a apoyar", finalizó.