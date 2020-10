Patria potestad, manutención y un mensaje a su hijo: Julián Gil habla del triunfo de Marjorie de Sousa en El Gordo y La Flaca

Julián señaló que, a su parecer, no hay recursos sustentables para haberle "arrebatado" el derecho de convivir con su hijo: "No existe en este expediente que tiene 245 páginas un solo motivo por el cual a Matías y a mí se nos arrebate el derecho de poder compartir juntos ".

Gil perdió los derechos sobre su hijo por la causal de abandono total , situación por la que se defendió en la entrevista pues, aunque se negó a ver a su hijo en un centro de convivencia, explicó las razones: "Para mí ni para Matías era saludable, ni para la misma Marjorie, era innecesario […] Yo le imploré a ella que me dijera dónde podía ir a ver al niño que no fuera allí […] Yo salí destrozado, no puede ser que si quiere tanto a su hijo someta al niño a esto. La gente ha visto que si existe un abandono ha sido provocado por ella", dijo.

La cantidad de dinero de la manutención siempre fue uno de los puntos que Gil peleó en el tribunal, pues le parecía injusto: "El cheque mensual le va a llegar porque es una obligación mía como padre, me parece injusto y ya no lo puedo pelear más porque ya hay una sentencia donde tengo que dar un 20 por ciento de todo lo que yo genere alrededor del mundo, el 20 por ciento es de la señora ".

Incluso, señaló que De Sousa tenía todo planeado: "Me atrevo a apostar que esto está pensado inclusive antes del nacimiento de Matías, y es fuerte lo que estoy diciendo, si ella quería tener a Matías para ella sola, me lo hubiese dicho, hubiera buscado cualquier otro tipo de sistema para poder ser mamá, pero esto es un caso totalmente fabricado , hoy entiendo muchísimas cosas".

"Esta sentencia que es totalmente absurda, cuando él sea un hombre hecho y derecho y la lea va a decir: 'No, pues aquí hubo algo raro' […] Ese encuentro va a venir, él va a saber mi versión y puedo asegurar que está sustentada, no solo en las redes sociales, no solo por todo el reportaje que ha hecho la prensa, si no por todo lo que yo le estoy guardando a Matías […] Cuando yo me siente a hablar con mi hijo y le hable desde el corazón, eso no falla", dijo convincente.