Julián Gil se transforma en drag queen a sus 53 años: ahora es “La Barbie Roja”

El actor sorprendió al aparecer con un maquillaje dramático y un vestido en tono rosa. Wendy Guevara aplaudió cómo luce "entaconada" y le dejó un mensaje.

Por:
Dayana Alvino.
Video Julián Gil vivió una auténtica travesía para conocer a su nieto

Julián Gil sorprendió al aparecer convertido, a sus 53 años, en una drag queen, para la cual inclusive ya tiene un nombre definido.

Fue en medio de su viaje a París con Wendy Guevara que el actor se dejó ver completamente transformado en “La Barbie Roja”.

Así luce Julián Gil como drag queen

El argentino recurrió a su cuenta de Instagram este 12 de abril para compartir varias imágenes y videos en los que se presume como drag queen.

Julián Gil posó para la lente de la cámara utilizando un maquillaje dramático y excesivo en tonalidades rosas, rojas y negras.

Además, le colocaron una peluca con mucho volumen de color rojizo que combinaba con su barba, teñida sólo momentáneamente.

Como ‘outfit’, él optó por un vestido rosa, con aplicaciones de plumas en el cuello, así como guantes y botas altas a juego.

En el texto con el que acompañó las postales, él reveló el nombre que adquirió: “Y al personaje de drag le pusimos ‘La Barbie Roja’”.

Quien interpretó al villano de la telenovela El Maleficio, que puede ver aquí en ViX, también hizo algunas aclaraciones para los “ilusos”.

“¿Qué es una drag queen mujer? El término drag queen hace referencia a un hombre que se maquilla de mujer con intenciones cómicas, satíricas o dramáticas para actuar en espectáculos”, explicó.

“No busca imitar a una mujer ni tiene por qué tener una orientación sexual determinada”, señaló el también modelo, que sostiene una relación con Valeria Marín.

En sus historias de la red social, Gil dio a conocer que acudió a un establecimiento en la llamada ‘Ciudad del amor’ como ‘La Barbie Roja’ y en compañía de Wendy Guevara.

Aparentemente, ambos filmaron escenas para la miniserie ‘Un viejo amor en París’, en la que darán vida a una peculiar pareja.

Julián Gil en París como drag queen

Julián Gil caminó por las calles de París viéndose como drag queen, pues inclusive lo fotografiaron al lado de Wendy Guevara en la Avenida de los Champs-Élysées.

“Entaconada, pestaña postiza, todos los trucos que te hipnotizan”, escribió la ‘influencer’ en la descripción de los retratos. “Eso mamon…, que se agarren pues”, le respondió él.

Previamente, él dio a conocer que el proyecto que los colocará a los dos por primera vez juntos en la pantalla es “para la época de las olimpiadas” y contará con “25 capítulos”.

