Wendy y Julián Gil en París: la petición que novia del actor hizo a La Perdida antes de su viaje

Video "Me tocó soportar": Wendy Guevara reacciona al saber que Coco Máxima hará el papel que rechazó

Wendy Guevara y Julián Gil están disfrutando de un viaje a París. Antes de llegar a la Ciudad de la Luz, Wendy, quien forma parte de ‘Las Perdidas’, compartió la solicitud que Valeria Marín, la novia de Julián Gil, le hizo al enterarse de que estaría junto a su prometido durante 17 semanas.

“Me dijo: ‘llévatelo, te lo regalo’. Y yo: ‘no, no, no, yo te lo regreso en 17 semanas. A mí no me lo eches tanto porque sería pelear mucho con todas las mujeres”, confesó la influencer al periodista Edén Dorantes el pasado 8 de abril.

PUBLICIDAD

¿Qué hacen juntos Wendy y Julián Gil en París?

En cuanto a la razón de su viaje a la también conocida como la Ciudad del Amor, Julián Gil reveló que se debe a la grabación de una miniserie en la que ambos son protagonistas.

“Son 25 capítulos. Es como una mini serie para la época de las olimpiadas . Es un formato de novela, donde voy a entrar en el mundo de ella y ella al mío . Vamos a vivir una historia de amor como cualquier pareja protagónica”, adelantó.

Wendy y Julián Gil grabarán mini serie en París para los Juegos Olímpicos 2024. Imagen Julián Gil Wendy Guevara / Instagram



Sobre cómo es estar cerca de Julián Gil y la posibilidad de ‘caer rendida’ a los encantos del actor, la ganadora de La Casa de los Famosos México admitió: “No quiero verlo tanto porque está muy guapo el cab***n (…) Se pasa de los requisitos este hombre. ¿Quién no quisiera (estar con él), no se hagan?”.

Las fotos de su viaje a París

En sus redes sociales, los famosos han compartido fotografías de su estancia en París, dando pistas sobre la historia de amor que vivirán en la ficción.

“Un viejooo amor en París. Un proyecto divertido y de mucho amor con mi Wendy Guevara. ¿Listos para esta historia?”, escribió Julián Gil este 10 de abril.

Así se divierten en las grabaciones de su telenovela. Imagen Julián Gil / Instagram



Además, La Perdida ha mostrado imágenes de las bromas de Julián Gil, de las cuales ha sido víctima, así como algunos de sus looks parisinos.