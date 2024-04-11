Famosos

Wendy y Julián Gil en París: la petición que novia del actor hizo a La Perdida antes de su viaje

Valeria Marín habló con Wendy Guevara antes de que emprendiera un viaje a París con su prometido. La conductora fue tajante con la petición que le hizo a La Perdida.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video "Me tocó soportar": Wendy Guevara reacciona al saber que Coco Máxima hará el papel que rechazó

Wendy Guevara y Julián Gil están disfrutando de un viaje a París. Antes de llegar a la Ciudad de la Luz, Wendy, quien forma parte de ‘Las Perdidas’, compartió la solicitud que Valeria Marín, la novia de Julián Gil, le hizo al enterarse de que estaría junto a su prometido durante 17 semanas.

“Me dijo: ‘llévatelo, te lo regalo’. Y yo: ‘no, no, no, yo te lo regreso en 17 semanas. A mí no me lo eches tanto porque sería pelear mucho con todas las mujeres”, confesó la influencer al periodista Edén Dorantes el pasado 8 de abril.

PUBLICIDAD

¿Qué hacen juntos Wendy y Julián Gil en París?

En cuanto a la razón de su viaje a la también conocida como la Ciudad del Amor, Julián Gil reveló que se debe a la grabación de una miniserie en la que ambos son protagonistas.

Más sobre Julián Gil

Julián Gil y su familia están de luto tras muerte de ser querido y le dicen adiós: “Te veo en el cielo”
2 mins

Julián Gil y su familia están de luto tras muerte de ser querido y le dicen adiós: “Te veo en el cielo”

Univision Famosos
Julián Gil presume parecido con su hijo Matías, ¿se resignó a verlo solo en fotos?
2 mins

Julián Gil presume parecido con su hijo Matías, ¿se resignó a verlo solo en fotos?

Univision Famosos
Desde Taylor Swift hasta Natti Natasha y Clarissa Molina: famosos en el Super Bowl 2024
2 mins

Desde Taylor Swift hasta Natti Natasha y Clarissa Molina: famosos en el Super Bowl 2024

Univision Famosos

“Son 25 capítulos. Es como una mini serie para la época de las olimpiadas . Es un formato de novela, donde voy a entrar en el mundo de ella y ella al mío . Vamos a vivir una historia de amor como cualquier pareja protagónica”, adelantó.

Wendy y Julián Gil grabarán mini serie en París para los Juegos Olímpicos 2024.
Wendy y Julián Gil grabarán mini serie en París para los Juegos Olímpicos 2024.
Imagen Julián Gil Wendy Guevara / Instagram


Sobre cómo es estar cerca de Julián Gil y la posibilidad de ‘caer rendida’ a los encantos del actor, la ganadora de La Casa de los Famosos México admitió: “No quiero verlo tanto porque está muy guapo el cab***n (…) Se pasa de los requisitos este hombre. ¿Quién no quisiera (estar con él), no se hagan?”.

Las fotos de su viaje a París

En sus redes sociales, los famosos han compartido fotografías de su estancia en París, dando pistas sobre la historia de amor que vivirán en la ficción.

“Un viejooo amor en París. Un proyecto divertido y de mucho amor con mi Wendy Guevara. ¿Listos para esta historia?”, escribió Julián Gil este 10 de abril.

Así se divierten en las grabaciones de su telenovela.
Así se divierten en las grabaciones de su telenovela.
Imagen Julián Gil / Instagram


Además, La Perdida ha mostrado imágenes de las bromas de Julián Gil, de las cuales ha sido víctima, así como algunos de sus looks parisinos.


Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD