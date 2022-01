Juan Rivera explicó cuánto ganaba en la empresa de Jenni Rivera y por qué aún le deben dinero

Jacquie Rivera, hija de la difunta artista Jenni Rivera, se convirtió en la encargada de dirigir las dos empresas que su madre fundó en vida: Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion LLC.

El cambio se dio después de que su tía, Rosie Rivera, mantuviera el puesto por los últimos 10 años. Además de significar una gran responsabilildad para ella, también comenzó a generar conflictos familiares.

El conflicto entre la familia inició cuando Johnny López, con el apoyo de Chiquis Rivera, solicitó una auditoria a las empresas en junio de 2021, por supuestos malos manejos de la entonces directora, la hermana de Jenni Rivera.

Juan Rivera asegura que su familia le debe dinero todavía

Un nuevo escándalo aturde a la familia, pues tras el nombramiento de Jacquie Rivera como la nueva directora, su tío Juan Rivera, explica que aún se le debe dinero por sus años de trabajo en Jenni Rivera Enterprises.

Durante una conferencia de prensa Juan Rivera realizada el 10 de enero, reveló a detalle cuánto era su salario, cuáles eran sus funciones y por qué, desde su punto de vista, no recibió un pago justo.

"Mi puesto era plomero, producir música, organizar eventos, poner boutiques, crear disco. Yo nunca he pedido una indemnización, jamás, no son 300 mil dólares. La verdad no sé cuánto es para serte sincero. En el 2013, se me pagaban 682 dólares a la quincena. En el 2013 fui el creador de Jenni Vive, yo fui el que contrató a los artistas, el que contrató los vuelos, el hotel, yo fui el que hizo la promoción y todo lo que se tenía que hacer”.



El hermano de 'La Gran Señora' trabajó como productor musical para proyectos importantes y, aunque se acercó para negociar un porcentaje, jamás se le pagó.



Aclaró que produjo 19 de 29 canciones que aparecieron en la serie 'Mariposa de Barrio' y que, hasta la fecha, no se le han pagado.

"Pagaron mucho dinero, mucho, por los derechos de eso. A mí se me tenía que haber dado un porcentaje de eso, se me dio un par de año, restan 7 años que se deben de pagar. Me acerqué a Jacqie y le dije que para hacer las cosas fácil, hiciera una suma, que lo pagara todo y le rebajaba el 20 o 30 por ciento".



Tras estar bajo el ojo del huracán, finalizó comentando que pese a que sí es una fuerte cantidad la que se le debe, prefiere que no se le de a él y que se use en una buena acción.

"Sí es una buena feria, si la gente cree que es de feria, no es así… donen el dinero, hay que entregar ese dinero a un orfanato, para que la gente no diga, que no me llegue a mí el cheque, que agarre ese dinero que se me debe a mí de mi trabajo y entréguenlo a un orfanato".



Por el momento, Jacqie Rivera no ha respondido a las declaraciones de su tío, ni si donará el dinero que se le debe como es su voluntad.

Chiquis Rivera explicó el problema entre la familia Rivera

Si bien, la situación de los Rivera comenzó a generar polémica por la auditoría, quien dijo lo que estaba pasando en realildad fue la cantante Chiquis Rivera.

El 5 de enero mediante su Instagram oficial realizó un en vivo donde explicó que la inforación se manipuló, pues su hermano Johnny pidió una contabilidad y no una auditoria, ya que deseaba saber la fortuna que había dejado su madre.

" Johnny nada más quería saber cuánto dinero había dejado mi mamá, confiamos al cien por ciento, básicamente lo que se quería hacer con esta contabilidad es saber cuánto dejó mi mamá, cuánto se le pagaba a Rosie, a Juan, al esposo de Rosie, no sabíamos nada […] Johnny nunca dijo que Rosie era una ratera", dijo Chiquis.



También ahondó en el tema de su tío Juan Rivera, pues aseguró que estaba pidiendo 300,000 mil dólares y que debía hablar con Rosie Rivera y no Jacqie, pues en su momento ella fue quien dirigía todo.

"Juan también está pidiendo dinero, acaba de mandar un email hace ratito que quiere dinero, que se le debe por muchos 'Jenni Vive', que se le debe por 29 canciones, a él se le pagaba mensualmente, ese fue parte de su trabajo, si él siente que no se le pagó suficiente él tiene que hablar con Rosie sobre eso, ella fue la jefa de él. Que Juan está pidiendo casi 300,000 dólares ¿por qué? si se le pagó, bien o mal se le pagó por su trabajo".