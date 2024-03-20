Famosos

Juan Rivera no puede creer que Chiquis lo demandó: dice qué hará “si es lo necesario”

Juan Rivera se mostró incrédulo ante la millonaria demanda de su sobrina por “difamación maliciosa” y le pidió tener un poquito los pies sobre la tierra porque es “el hombre que se metió en un sinfín de problemas” por defenderla.

Paulina Flores
Juan Rivera respondió a la demanda interpuesta por Chiquis respecto a la autoría del tema ‘Abeja reina’ y por “difamación maliciosa” y “daños significativos” que presuntamente le ha causado, alegando daños hasta por un millón de dólares.

De acuerdo con el reporte que la periodista Tanya Charry dio en el programa El Gordo y La Flaca el pasado 19 de marzo, la primogénita de la fallecida Jenni Rivera “dice que durante mucho tiempo ha sido objeto de ataques escandalosos, difamatorios e infundados y que se había quedado callada por su familia”.

Juan Rivera responde a demanda de su sobrina Chiquis

En entrevista con Despierta América, Juan Rivera dijo sentir “vergüenza” de protagonizar un nuevo y desafortunado evento familiar, pues no esperaba la demanda de su sobrina, de la cual se enteró a través de los medios y “no ha recibido nada formal, ni con mis abogados, ni personalmente".

"Estoy tranquilo, es muy desafortunado, me da mucha vergüenza, se me hace increíble, ¿me lo esperaba? en lo absoluto, no, pero qué le vamos a hacer, tenemos qué ver cómo se resuelve de la mejor manera", declaró.

El también cantante dijo que recibió la noticia como un balde de agua fría, pues aún con el antecedente del pleito legal con su papá, a Pedro Rivera le cuesta pensar que “a la gente que más protegió en la vida, es quien” lo está demandado.

Aseguró sentirse tranquilo porque no ha hecho nada equivocado en contra de su familia ni monetariamente ni de ninguna otra manera.

Sobre la polémica que rodea la autoría del tema ‘Abeja reina’, Juan Rivera aclaró que él, como tal, no escribió la letra de la canción; sin embargo, se adjudicó el crédito por “la idea creativa al cien por ciento”.

"El compositor del tema en sí no soy yo, yo no soy quien formó la letra, pero yo fui quien le dio la idea creativa y él (Bobby Castro) y yo quedamos como 50 por ciento para él y 50 por ciento para mí, porque yo le di la idea", explicó.

Rivera presumió que “vivo la vida de mis sueños, qué tengo que celarle yo a cualquier persona del mundo” en respuesta a lo expuesto en los documentos de la demanda en la que supuestamente su sobrina destaca que su tío estaría actuando por celos.

"Qué desafortunado si ella realmente cree eso, entonces quién se cree mi sobrina, quién se cree ella para pensar que la gente la cela, gracias a Dios le ha ido muy bien a mi sobrina y la felicito por su arduo trabajo, pero hay que tener un poquito los pies sobre la tierra, soy tu tío, soy el hombre que se metió en un sinfín de problemas por defenderte a ti ¿En cuántos problemas me metí por defender a mi sobrina? Literal, contra su propia mamá. El único que se paró cuando ella estaba entre las llamas fui yo", cuestionó.

¿Juan Rivera contrademandará a su sobrina Chiquis?

Aunque espera resolverlo de la mejor manera, Juan Rivera declaró que pondrá este tema en manos de sus abogados, sin descartar responder a su sobrina Chiquis con otra demanda, si así se requiere.

"Las cosas legales las tendré que arreglar con mi abogado, creo que ellos son expertos en situaciones como estas y tengo que asesorarme de la mejor manera y si (contrademandar) es lo necesario, lo haré", respondió.

Por último, ante la posibilidad de dejar los temas familiares fuera de los tribunales y los medios de comunicación para hablarlo a puerta cerrada, Juan Rivera comentó que la última vez que intentó contactar a su sobrina fue el 16 de febrero pero nunca le contestó.

