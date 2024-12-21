Rosa Rivera

Juan Rivera publica fuerte mensaje tras hospitalización de su madre: "¡No vengas después llorando!"

Doña Rosa fue hospitalizada la madrugada del 20 de diciembre y su hijo Juan reaccionó en redes con un duro mensaje. ¿Indirecta para la familia Rivera?

Por:Ashbya Meré
Video Hospitalizan a Doña Rosa de emergencia tras conflicto con Chiquis: piden oraciones

Doña Rosa Rivera fue hospitalizada la madrugada del 20 de diciembre, así lo dio a conocer su hijo Pedro Rivera Jr. en redes sociales.

"Mi madre fue internada esta madrugada a las 2:45am. Unirnos en Oración por mi madre, por favor. Dios les bendiga", escribió el pastor en Instagram al lado del video donde se ve a la matriarca de los Rivera siendo atendida por una enfermera en el hospital.

Ahora es Juan quien reaccionó al estado de su salud de su madre con un contundente mensaje que podría ser una indirecta para su familia.

¿Qué dijo Juan Rivera?

El hermano de Jenni Rivera se ha mantenido alejado de la polémica en los últimos meses, sin embargo, compartió un mensaje tras el estado de salud de doña Rosa.

"Dios bendiga a mi mamá. Aquí estamos como siempre hemos estado. Oren por su recuperación por favor, yo lo hago", escribió al inicio.

Sin embargo, terminó el mensaje de manera contundente: "Solo la tendré una vez en la vida, cuando ella se vaya, se irá. ¡No vengas después llorando!", sentenció.

Aunque no mencionó nombres, la familia Rivera ha estado fracturada desde hace años de diversas maneras, algunos hermanos no se hablan entre ellos, como Juan y Lupillo, pero también los hijos de Jenni están alejados de todos ellos, incluso de sus abuelos.

Juan Rivera publica duro mensaje ¿dedicado a su familia?
Juan Rivera publica duro mensaje ¿dedicado a su familia?
Imagen Juan Rivera/Instagram

¿Qué tiene doña Rosa?

Los detalles sobre la salud de la abuela de Chiquis no se han dado a conocer, tampoco se ha informado si doña Rosa continúa hospitalizada o ya está en su hogar convaleciente.

La matriarca de la dinastía fue internada días despúés de que externara su molestía ante el comentario de Chiquis, quien en un concierto confesó, entre lágrimas, que extrañaba a su abuela "aunque estuviera un poco loca".

