Hijos de Jenni Rivera habrían puesto restricciones a sus abuelos para asistir a la develación de la estrella

Video El reencuentro de Chiquis y Rosie y otros emotivos momentos en la develación de la estrella de Jenni Rivera

La familia Rivera dejó los problemas a un lado, por unos minutos, para celebrar la develación de Jenni en el Paseo de la Fama de Hollywood el 27 de junio. Juan fue el único integrante de la dinastía que no estuvo presente y, según declaraciones de don Pedro, posiblemente porque no lo habrían sido invitado.

El evento estuvo lleno de medios de comunicación, sin embargo, los padres de 'La Diva de la Banda' no dieron entrevistas. Fue doña Rosa quien ventiló que era una restricción que debían seguir.

" No nos dejan dar entrevistas, no nos dejan, quisiéramos pero no, otro día se los damos", dijo la madre de Jenni Rivera a Eddie Sakaki cuando se acercó a ella, momento que se puede ver en la cuenta de TikTok del fotógrafo.

Las restricciones que los hijos de Jenni Rivera pidieron

El 28 de junio don Pedro Rivera reveló en entrevista con 'De Primera Mano' que su nieta Jacqie, quien lleva las riendas de las compañías de Jenni, lo invitó y le mandó las instrucciones que tenía que seguir.

"Jacqie me invitó por un mensaje de texto y asistí con mucho cariño, con mucho gusto (…) Las instrucciones me dijo Jacqie que era tiempo de poner a un lado los problemas y juntarnos para honrar a su mamá, el único requisito que hay que hacer es que tenía que ir yo solo", por lo cual fue sin su novia.

El patriarca de la dinastía Rivera también ventiló que tuvo poco contacto con sus nietos.

"Yo asistí, ahí los miré a todos, los saludé a todos y nada más. Llegamos, hicimos la presentación, estuvimos ahí filmando (…) Terminó el evento, nos tomamos una fotografía en la estrella de mi niña y pues hasta hí quedó todo".

También señaló en la entrevista que " no nos tomaron en cuenta en absolutamente nada para el evento, nada más pidieron presencia para que vean que estaba la familia".

Pedro Rivera, Rosa Saavedra y Rosie Rivera asistieron al evento Imagen Mezcalent

¿Por qué no fue Juan Rivera?

Don Pedro fue cuestionado sobre la ausencia de de su hijo Juan, quien no habría asistido posiblemente porque no lo habrían invitado.

"¿No lo invitaron?", preguntó el periodista Gustavo Adolfo Infante. " No creo, no estoy seguro, no puedo asegurar yo eso, pero no creo, a mí me invitaron y me dieron las instrucciones de qué era lo que se tenía qué hacer", respondió el productor musical.

El cantante confesó que "sí hizo bastante falta mi hijo" y pidió que sobre ese tema le preguntaran a sus nietos, pues "Juan es una persona de un corazón muy noble y no creo que se hubiera negado a ir".

Sobre los temas legales, don Pedro Rivera aseguró que está tranquilo y los procesos continúan.

"Las cosas con el tiempo se van aclarando, entonces yo en eso siempre he tenido mucha confianza, si yo he hecho algo malo se va a saber, si soy una persona recta también se va a saber", sentenció.