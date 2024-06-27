Develan estrella de Jenni Rivera y hay lágrimas: ¿quién de su familia acudió y quién no?

Video Chiquis reacciona a "lo más feo" que se ha dicho de ella en medio del pleito legal contra su abuelo

Este jueves 27 de junio finalmente fue develada la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood, a poco más de 11 años de su trágica muerte.

En este día tan especial, uno de los integrantes de la familia Rivera brilló por su ausencia.

¿Quién de los Rivera llegó a la develación de la estrella de Jenni?

Dos de los primeros en arribar a la importante ceremonia fueron los padres de Jenni Rivera, doña Rosa Saavedra y el señor Pedro Rivera.

La señora Rosa Saavedra, mamá de Jenni Rivera, se emocionó durante la develación de la estrella para la cantante. Imagen VALERIE MACON/AFP via Getty Images

La expareja se sentó junta pese a que en mayo ella reveló en una transmisión en vivo que pensaba demandarlo para que le pague una manutención.

Otro que estuvo presente fue Lupillo Rivera, quien hace semanas se reconcilió con su mamá tras estar separados unos meses debido a los problemas que él tenía con sus hermanos.

De hecho, en este evento el ‘Toro del corrido’ se encontró amigablemente con Rosie y Pedro Jr., con los que se abrazó efusivamente y entre lágrimas, dejando claro que sus conflictos están quedando atrás.

El intérprete de ‘Despreciado’ incluso presumió estar con ellos y su progenitora con un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Lupillo Rivera presumió su reencuentro con sus hermanos. Imagen Lupillo Rivera/Instagram

Gustavo, otro miembro del clan también asistió, por lo que el único que faltó fue Juan Rivera, que en el pasado se distanció de Lupillo.

Lo anterior se debió a que el cantautor de ‘Fondo fondo’ se puso del lado de sus sobrinos, hijos de Jenni, cuando ellos acusaron a Rosie y a Juan por supuestos malos manejos en la compañía de su madre.

Los retoños de la difunta artista, Chiquis, Jenicka, Jacqie, Johnny y Michael, participaron en estas honras póstumas para ella.

Actualmente, ellos tienen demandado a su abuelo Pedro por presunta explotación comercial de la imagen y música de Jenni.

Hijos de Jenni Rivera le dedican emotivas palabras

Durante la celebración, quienes tomaron el micrófono para expresar su sentir ante el reconocimiento a Jenni Rivera fueron sus descendientes.

“Gracias por mantener el legado de mi madre vivo, por ustedes, los fans… Es un honor ser la hija de una increíble mujer, que logró tanto”, dijo Chiquis visiblemente conmovida.

Ella recalcó que la ‘Mariposa de barrio’ marcó los corazones de muchas personas y agradeció a quienes apoyan su música.

Por su parte, Jacqie rompió en llanto al enunciar: “Si puedo ser honesta, este es un momento agridulce porque me gustaría que pudiera estar aquí y que pudiéramos ser testigos una vez más de la hermosa sonrisa en su rostro”.

Ambas, junto con Jenicka, Johnny y Michael, desvelaron la estrella de Jenni Rivera, que ahora estará disponible para que sus admiradores la visiten.