Chiquis Rivera

¿A qué se dedican los hijos de Jenni Rivera? Chiquis no es la única que siguió sus pasos en la música

La familia Rivera es una de las más conocidas en el mundo del espectáculo, gracias a Jenni Rivera y a su hija Chiquis. La cantante tiene varios hermanos y tíos, con los que ha atravesado por varias polémicas.

Por:Sofia Valencia
Video Chiquis confesó que su tía "siempre le ha tenido celos": las razones por las que no se llevan

¿De dónde es originaria la familia de Chiquis Rivera?

La familia de Chiquis Rivera tiene sus raíces en México, pero ha logrado un gran éxito en Estados Unidos. Pedro Rivera y Rosa Saavedra son los patriarcas de esta familia; es decir, los abuelos de Chiquis y padres de la fallecida Jenni Rivera.

Pedro Rivera es un reconocido productor musical y Rosa Saavedra ha sido el pilar de la familia. Juntos, tuvieron seis hijos: Pedro Jr., Gustavo, Lupillo, Jenni, Juan y Rosie (los tíos de Chiquis y sus hermanos).

A esto se dedican todos los tíos de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera tiene varios tíos, que han estado en el ojo público debido a su relación con Jenni Rivera y la controversia por el legado de la cantante, tras su muerte el 9 de diciembre de 2012. A pesar de la polémica que los rodea, ellos han hecho sus propias carreras en la música y el entretenimiento.

Pedro Rivera Jr.: Es el hermano mayor de Jenni Rivera. Pedro Jr. es cantante y pastor de música cristiana en la Iglesia Primer Amor de Long Beach, California.

Gustavo Rivera: Es el segundo hijo de Pedro Rivera y Doña Rosa. Gustavo tiene una carrera en la música y ha sido parte de varios proyectos familiares.

Lupillo Rivera: Es uno de los hermanos más conocidos de Jenni Rivera. Lupillo actualmente tiene 52 años, es un exitoso cantante de música regional mexicana y ha ganado varios premios a lo largo de su trayectoria.

Lupillo Rivera.
Lupillo Rivera.
Imagen Grosby Group

Juan Rivera: Es otro de los hermanos de Jenni Rivera que decidió forjarse un camino en la música. Juan también ha estado involucrado en la producción musical y ha trabajado en varios proyectos familiares; sin embargo, ha tenido diversos problemas con Chiquis por la autoría de la música de la cantante.

Rosie Rivera: Es la hermana menor de Jenni Rivera. Rosie ha sido una figura clave en la administración del legado de Jenni y ha escrito varios libros sobre su vida y experiencias, pero también ha tenido varios enfrentamientos con Chiquis y sus hermanos.

Rosie Rivera
Rosie Rivera
Imagen Univision

¿Cuántos hijos tuvo Jenni Rivera y quiénes son sus papás? Ellos son los hermanos de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera, cuyo nombre real es Janney Marín Rivera, es la hija mayor de Jenni Rivera y José Trinidad Marín. Chiquis tiene cuatro hermanos: Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny.

Jacqie Rivera: Es la segunda hija de Jenni Rivera y José Trinidad Marín. Jacqie ha seguido los pasos de su madre y se dedica a la música.

Michael Marín Rivera: Es el tercer hijo de Jenni Rivera y José Trinidad Marín. Michael ha tenido una vida más privada, en comparación con sus hermanas.

Jenicka López: Es la hija de Jenni Rivera y Juan López. Jenicka es conocida por su presencia en redes sociales, ya que es influencer y constantemente le dicen que es muy parecida a su madre.

Chiquis ya no es la única rubia entre las hijas de Jenni Rivera, el radical cambio de Jenicka
Chiquis ya no es la única rubia entre las hijas de Jenni Rivera, el radical cambio de Jenicka
Imagen Instagram

Johnny López: Es el hijo menor de Jenni Rivera y Juan López. Johnny es conocido debido a que ha aparecido en el podcast de su hermana Chiquis.

Chiquis, con sus cuatro hermanos y numerosos tíos, a pesar de los conflictos que han tenido, continúa el legado de su madre Jenni Rivera, manteniendo viva la memoria y el impacto de la familia Rivera en la música regional mexicana.

Para Chiquis, sus hermanos Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny son lo más importante y tiene mucha comunicación con ellos y han demostrado que se mantienen unidos, a pesar de los problemas que han tenido con sus tíos.

Chiquis RiveraJenni RiveraLupillo RiveraRosie RiveraJuan RiveraJenicka López

