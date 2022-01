Juan Rivera cree que todos saldrán "quemados" en el conflicto familiar y está preocupado por sus hijos

La pareja se preocupa por el bienestar de sus cuatro hijos, pues toda su familia ha sido duramente criticada: "Ha sido un día difícil, no por los comentarios de la gente, sé cómo es la fama, cómo es el dinero, el dinero se acaba, la fama es engañosa, la gente se olvida de ti de un día para otro", dijo Juan. "No me gusta hablar por hablar, me gusta hablar con las pruebas en mano y lo haré de esa manera" y dijo que el lunes 10 de enero ofrecerá una conferencia de prensa para contar su verdad.