Juan Rivera se hace arreglito estético y dice que no fue "agüita con limón": ¿indirecta a Chiquis?

Video ¿Qué le pasó a Chiquis Rivera en la cara? Impactó con su drástico cambio

Justo horas después de que Chiquis Rivera reveló que se sometió a nuevos arreglitos estéticos, su tío Juan Rivera también hizo una confesión al respecto y de paso pareció lanzar una indirecta a su sobrina, con quien mantiene un actual pleito y distanciamiento.

Este 8 de enero, la cantante apareció llena de moretones, en fotografías que compartió en Instagram.

Explicó que esto se debió a que se sometió a un tratamiento estético subsecuente a sus implantes mamarios y también para mejorar la flacidez de su piel a causa de su pérdida de peso.

" Los moretones son por el Morpheus porque el doctor Santacruz lo puso a lo máximo que da la máquina. Es para apretar, para ayudar la textura de la piel y más que nada era aquí (la papada) lo que me molestaba. Él me dice que van a ser como unos tres tratamientos, pero ya veremos", detalló.

Pero no fue la única de la familia Rivera que recurrió recientemente a un procedimiento estético. También su tío Juan Rivera.

Juan Rivera revela que se sometió a tratamiento estético

La noche de este martes 9 de enero, Juan Rivera apareció en un 'live' junto a su hermana Rosie durante la transmisión del show digital 'Bromeando con los Rivera'.

El tema a tratar fue '¿Belleza o vanidad?' en donde se abordó el asunto de las cirugías plásticas.

No aclararon si el tópico tenía que ver con lo que su sobrina Chiquis había dado a conocer horas antes, pero sí coincidió con la noticia de la hija de Jenni Rivera.

En la charla, Juan Rivera estaba enlazado desde Culiacán, Sinaloa, y desde allá confesó que se había sometido días atrás a un procedimiento capilar en el que le injertaron cabello.

Desde hace tiempo, el hermano de la difunta 'Diva de la Banda' tiene alopecia y mencionó que se animó a ponerse cabello gracias a su esposa Brenda.

" Me hicieron el tratamiento por 12 horas y yo dormí 11", dijo y mostró fotos de cómo su cabeza ha estado hinchada en los días posteriores y cómo ha comenzado a verse el cabello que le injertaron.

Pero luego, confesó la razón por la que hizo público el tratamiento al que se sometió e hizo una aparente referencia a su sobrina Chiquis.

"A mí me gusta ser transparente y no quería que de repente me vieran con pelo y que pensaran que me eché agüita con limón", dijo con cierto tono sarcástico.

"Me hice un trasplante, injerto", insistó.

Juan Rivera mostró cómo se cuida en la convalecencia tras el injerto capilar al que se sometió. Imagen Juan Rivera/Instagram



Algunos han tomado sus palabras como una presunta indirecta a Chiquis, quien ha sido una defensora del agua de limón como un remedio casero para perder peso.

Desde 2021, y en varias entrevistas, ella ha explicado que toma "agüita con limón" aparentemente por su valor desintoxicante que ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y a acelerar el metabolismo.

" Obvio no es un agua mágica con limón y vas a perder peso, hay que cuidarse y hacer ejercicio y si se quieren hacer lipo pues háganse lipo, pero yo en esta ocasión no", dijo en una reseña que publicó El Gordo y La Flaca en mayo de 2021.

La aparente referencia de Juan Rivera hacia su sobrina se suscita en medio del actual pleito que los tiene enfrentados y que mantiene dividida a gran parte de la familia.

A finales de 2023, públicamente él le reclamó el supuesto "crédito" que ella presuntamente omitió en su canción 'Abeja reina' y le advirtió que de no hacerlo llevaría el caso hasta la corte.