Chiquis se somete a cirugía y fuerte tratamiento estético: aparece llena de moretones

Video ¿Qué le pasó a Chiquis Rivera en la cara? Impactó con su drástico cambio

Chiquis reveló este lunes 8 de enero su ingreso al hospital en días pasados. La cantante se sometió a una cirugía y un fuerte tratamiento estético para mejorar su apariencia.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Jenni Rivera explicó que el objetivo principal de sus tratamientos era ‘acomodar’ uno de sus implantes mamarios y mejorar la flacidez de su piel a causa de su pérdida de peso.

“Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello y en el abdomen que se llama Morpheus. Me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, me hicieron las bubis. Más bien me hicieron las bubis y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus”, contó.

“Ya estoy mejor, ya me siento mejor; estaba con mucho dolor, tenía un implante volteado y el Dr. Gutiérrez me arregló las bubis, se ven que están un poquito más chiquitas. Los primeros dos días sí que fueron dolorosos, pero ya estoy mejor”, agregó.

Chiquis apareció llena de moretones por esta razón

Chiquis explicó que la causa de sus moretones en el rostro eran producto de su tratamiento estético. Incluso, aseguró que cada uno de ellos había “valido la pena”.

“Estoy toda moreteada, pero va a valer la pena… Los moretones son por el Morpheus porque el doctor Santacruz lo puso a lo máximo que da la máquina. Es para apretar, para ayudar la textura de la piel y más que nada era aquí (la papada) lo que me molestaba. Él me dice que van a ser como unos tres tratamientos, pero ya veremos”, detalló.

Chquis se sometió a una mamoplastia reductiva y se realizó el Morpheus 8. Imagen Chiquis / Instagram



Finalmente, la intérprete de ‘Abeja reina’ mostró los resultados finales de su operación y compartió, en compañía del médico Santacruz, qué es Morpheus 8, el tratamiento que la ayudaría a eliminar la flacidez de su piel.

“Morpheus 8 es una máquina de radiofrecuencia con microagujas. Es una máquina que aprieta la piel sin cirugía. Lo que hace esta máquina es estimular el colágeno y a que haya un intercambio celular lo que ayuda a la piel suelta. No es cirugía y no es liposucción”, declaró el especialista.

