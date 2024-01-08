Chiquis Rivera

Chiquis se somete a cirugía y fuerte tratamiento estético: aparece llena de moretones

La cantante compartió detalles de los tratamientos que se realizó a principios de 2024 tras perder más de 50 libras.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Qué le pasó a Chiquis Rivera en la cara? Impactó con su drástico cambio

Chiquis reveló este lunes 8 de enero su ingreso al hospital en días pasados. La cantante se sometió a una cirugía y un fuerte tratamiento estético para mejorar su apariencia.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Jenni Rivera explicó que el objetivo principal de sus tratamientos era ‘acomodar’ uno de sus implantes mamarios y mejorar la flacidez de su piel a causa de su pérdida de peso.

PUBLICIDAD

“Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello y en el abdomen que se llama Morpheus. Me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, me hicieron las bubis. Más bien me hicieron las bubis y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus”, contó.

Más sobre Chiquis Rivera

Pepe Aguilar en “resistencia pacífica” tras redadas: Chiquis pide que se “comporten” en protestas
1:35

Pepe Aguilar en “resistencia pacífica” tras redadas: Chiquis pide que se “comporten” en protestas

Univision Famosos
Chiquis lanza mensaje tras escándalo de su ex Ángel del Villar, culpable por negocios ilegales
1:01

Chiquis lanza mensaje tras escándalo de su ex Ángel del Villar, culpable por negocios ilegales

Univision Famosos
Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?
1:20

Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?

Univision Famosos
Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia
1:15

Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia

Univision Famosos
Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?
0:54

Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?

Univision Famosos
Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio
2 mins

Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio

Univision Famosos
Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos
Hija de Jenni Rivera se divorcia: revelan demanda que interpuso Jacqie contra su aún esposo
1:10

Hija de Jenni Rivera se divorcia: revelan demanda que interpuso Jacqie contra su aún esposo

Univision Famosos
El antes y después de Jenicka López: se transformó tanto que ya no la reconocemos
0:50

El antes y después de Jenicka López: se transformó tanto que ya no la reconocemos

Univision Famosos
¿Casa en la que vivió Jenni Rivera a punto de ser devorada por incendios? Esto revela su mamá
1:21

¿Casa en la que vivió Jenni Rivera a punto de ser devorada por incendios? Esto revela su mamá

Univision Famosos

“Ya estoy mejor, ya me siento mejor; estaba con mucho dolor, tenía un implante volteado y el Dr. Gutiérrez me arregló las bubis, se ven que están un poquito más chiquitas. Los primeros dos días sí que fueron dolorosos, pero ya estoy mejor”, agregó.

Chiquis apareció llena de moretones por esta razón

Chiquis explicó que la causa de sus moretones en el rostro eran producto de su tratamiento estético. Incluso, aseguró que cada uno de ellos había “valido la pena”.

“Estoy toda moreteada, pero va a valer la pena… Los moretones son por el Morpheus porque el doctor Santacruz lo puso a lo máximo que da la máquina. Es para apretar, para ayudar la textura de la piel y más que nada era aquí (la papada) lo que me molestaba. Él me dice que van a ser como unos tres tratamientos, pero ya veremos”, detalló.

Chquis se sometió a una mamoplastia reductiva y se realizó el Morpheus 8.
Chquis se sometió a una mamoplastia reductiva y se realizó el Morpheus 8.
Imagen Chiquis / Instagram


Finalmente, la intérprete de ‘Abeja reina’ mostró los resultados finales de su operación y compartió, en compañía del médico Santacruz, qué es Morpheus 8, el tratamiento que la ayudaría a eliminar la flacidez de su piel.

“Morpheus 8 es una máquina de radiofrecuencia con microagujas. Es una máquina que aprieta la piel sin cirugía. Lo que hace esta máquina es estimular el colágeno y a que haya un intercambio celular lo que ayuda a la piel suelta. No es cirugía y no es liposucción”, declaró el especialista.

PUBLICIDAD

En junio de 2023, Chiquis reveló haber perdido poco más de 50 libras gracias a un cambio en sus hábitos alimenticios que combinó con el ejercicio, lo que también le ha ayudado en su tratamiento hormonal para combatir sus problemas con la tiroides.

Relacionados:
Chiquis RiveraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD