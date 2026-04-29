Josemith Bermúdez

Hijo de Josemith Bermúdez era la "valentía" de su madre mientras ella luchaba contra el cáncer

En medio de los malestares que enfrentaba por la enfermedad, la actriz afirmó que Juan Cristóbal, su retoño, la ayudaba a comprender “las grandes cosas de la vida”. El adolescente acaba de perder la vida, a sus 16 años.

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Por:Dayana Alvino
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Video Muere el hijo de la difunta actriz venezolana Josemith Bermúdez: tenía 16 años

Josemith Bermúdez destacó, mientras luchaba contra el cáncer de ovario que la aquejaba, lo importante que era para ella su hijo, Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, quien lamentablemente ha muerto.

La tarde de este 29 de abril, el periodista Luis Olavarrieta, amigo de la difunta actriz venezolana, confirmó el fallecimiento del adolescente. Tenía solo 16 años.

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El deceso del jovencito ocurre a tres meses de que se cumplan cinco años de la partida de la también presentadora, quien perdió la vida el 31 de julio de 2021.

Josemith Bermúdez consideraba a su hijo su “valentía”

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En diciembre de 2020, Josemith Bermúdez ‘posteó’ en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para acompañar una fotografía en la que aparecía con Juan Cristóbal Jr.

“Junto a mi hijo, quien me ayuda a comprender las grandes cosas de la vida. Él es el responsable de mi ‘valentía’”, apuntó.

“Él sólo vive en el ahora y me arrastra a vivir la magia de su mundo, en donde no existe perder el tiempo. Juan me enseña que, a veces, hay que confiar más en la intuición que en la razón; a que la lluvia puede ser aliada y no enemiga”, agregó.

“Seguimos aquí, descubriendo lo extraordinario en lo ordinario, mirando al mundo con ojos de primera vez. P.D. Juan Cristóbal y yo damos gracias por el amor infinito que recibimos a diario, gracias por sus mensajes y oraciones”, concluyó.

Josemith Bermúdez compartió un emotivo mensaje sobre su hijo, Juan Cristóbal.
Josemith Bermúdez compartió un emotivo mensaje sobre su hijo, Juan Cristóbal.
Imagen Josemith Bermúdez/Instagram

Josemith Bermúdez enfrentó al cáncer

Josemith Bermúdez dio a conocer en mayo de 2017 que, a finales de 2016, fue diagnosticada con cáncer de ovario, por lo que se encontraba en tratamiento.

Ese mismo año, anunció su primera victoria al erradicar la enfermedad. Sin embargo, esta le regresó en 2018.
En 2019, ella nuevamente celebró que los exámenes arrojaran que estaba libre del padecimiento. Su felicidad duró poco porque, unos meses más tarde, volvió a afectarla, pero como metástasis en la pelvis.

En octubre de 2020, ella decidió suspender la medicación porque, aunque respondía bien a la quimioterapia, los marcadores tumorales no bajaban y “estaba haciendo mucho daño”.

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