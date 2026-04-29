Josemith Bermúdez

Josemith Bermúdez encargó a su hijo con la esposa de su exmarido antes de morir

De acuerdo con Luis Olavarrieta, amigo de la difunta intérprete, ella le solicitó a la nueva pareja del doctor que cuidara de su niño.

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Por:Dayana Alvino
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Video Muere el hijo de la difunta actriz venezolana Josemith Bermúdez: tenía 16 años

Josemith Bermúdez encargó a su hijo, Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, a la nueva esposa de su exmarido, Eugenia Alcantara, en medio de la lucha que sostenía contra el cáncer que la afectaba.

La tarde de este 28 de abril se dio a conocer que el adolescente murió a sus 16 años. La noticia fue confirmada por el íntimo amigo de la actriz venezolana, el periodista Luis Olavarrieta.

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Josemith Bermúdez encargó a su hijo con la esposa de su ex

En 2021, a días de que Josemith Bermúdez falleciera a causa de la enfermedad, el mismo Luis Olavarrieta compartió varias de las experiencias que atravesó al lado de ella.

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Entre las historias que narró, él dijo que la presentadora le pidió a la madrastra de Juan Cristóbal Jr., Eugenia Alcantara, pareja de Juan Cristóbal Sforzina Marcano, que lo cuidara.

“Se lo encargó a la esposa de su papá”, relató en entrevista con Shirley Varnagy para su programa de radio. “Esa conversación fue bellísima”.

“Yo lloré mucho, mucho, mucho, mucho porque ahí ya Jose me estaba consciente de que estaba pasando por un túnel sin retorno. Yo creo que una de las conversaciones más maduras y hermosas y sublimes que he visto”, contó.

El comunicador comparó esa interacción con lo que sucede en la trama de la cinta ‘Stepmom’, estelarizada por Julia Roberts y Susan Sarandon.

“Tu viste que eso, la película, dices: ‘Ay, qué mensaje tan bello’, pero vivirlo, que fue el mismo mensaje, ¿no?”, indicó. “Fue muy conmovedor”.

Madrastra de Juan Cristóbal Jr. lo consideraba un hijo

En febrero de 2023, Eugenia Alcantara publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dedicado a Juan Cristóbal Jr.

“¡Hace 9 años la vida medio la dicha de conocerte! ¡Wao, qué regalo me dio la vida! 9 años después te llamo hijo y no cambiaría nada”, escribió.

“Eres una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Espero que Dios nos dé mucha salud para seguir compartiendo y verte crecer. Te amo, hijo”, agregó.

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