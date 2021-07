Muere la actriz venezolana Josemith Bermúdez a causa de cáncer de ovario

"Él no merece quedarse solo conmigo en la casa. Me levantaba en las noches y él se levantaba conmigo. Mi mayor miedo era que yo muriera sola con él en la casa. Su papá lo vino a buscar y él está ahorita en México. Me llama todos los días preguntándome cuándo me voy a recuperar. Siento la necesidad de recuperarme para traerlo de vuelta", contó a Shirley Varnagy en abril.