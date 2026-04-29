Josemith Bermúdez Muere hijo de la actriz Josemith Bermúdez a los 16 años: su mamá falleció poco antes El fallecimiento de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez fue dado a conocer por la institución en la que estudiaba.



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Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la fallecida actriz venezolana Josemith Bermúdez, murió. Tenía solamente 16 años.

La noticia fue dada a conocer por Lawrence School, donde presuntamente él estudiaba, mediante un obituario difundido en su cuenta de Facebook, la tarde de este 28 de abril.

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“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y deseamos mucha fortaleza a toda su familia en este momento de profundo duelo”, escribieron.

Por su parte, el periodista Luis Olavarrieta, amigo de la artista, compartió en su cuenta de Instagram un sensible mensaje.

“Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario”, anotó.

Madrastra de Juan Cristóbal ‘repostea’ tributos

Aunque formalmente el padre del menor y ex de Josemith Bermúdez, Juan Cristóbal Sforzina Marcano, no se ha pronunciado al respecto, su esposa, Eugenia Alcantara, ‘reposteó’ en Instagram homenajes que conocidos le han hecho al joven Juan.

En uno de los clips que ella retomó, se puede apreciar a Cristóbal conviviendo con otro chico. Quien lo publicó escribió encima: “Fue poco tiempo, pero suficiente para una amistad eterna”.

Madrastra de Juan Cristóbal 'reposteó' tributos y condolencias. Imagen Eugenia Alcantara/Instagram

De acuerdo con Luis Olavarrieta, Bérmudez le solicitó a la nueva pareja del doctor que cuidara de su retoño en una emotiva charla.

“Se lo encargó a la esposa de su papá”, relató en entrevista para Shirley Radio, con Shirley Varnagy. “Esa conversación fue bellísima”

Hijo de Josemith Bermúdez perdió a su mamá a los 11 años

Fue en julio de 2021 cuando Josemith Bermúdez pereció a causa del cáncer de ovario que le fue diagnosticado cinco años antes.