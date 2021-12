“Que se ponga a trabajar”: José Joel reaccionó ante Sarita Sosa por vender cosas de José José

El hijo mayor del interprete de 'El Triste’, José Joel, señaló a su media hermana, Sarita Sosa, esto debido a que supuestamente está vendiendo prendas y otros objetos personales que fueron del fallecido cantante.

Durante una entrevista con el programa Hoy, José Joel arremetió en contra de Sarita, afirmando que debe ponerse a “trabajar”.

“Nos enteramos de que está vendiendo los trajes de mi papá, que está vendiendo los discos, que está vendiendo los premios... que se pongan a trabajar, por amor de Dios”.



Además, el cantante agregó que tampoco podrán vender la casa de su padre en Estados Unidos ya que es propiedad de Anel Noreña, la única heredera de José José.

“Insiste en vender la propiedad, estamos averiguando, porque no creo que la haya podido vender, porque está el nombre de mi papá, pudo haber intentado, pudo haber ahí un chanchullo, alguien le pudo haber dicho que sí, pero después le dijeron ‘oye, pero esto está en el testamento’ qué se yo”.

José Joel indignado con Sara Salazar y Sarita Sosa

El hijo mayor de José José se mostró sumamente molesto con la venta de objetos que pertenecieron a su padre, por lo que manifestó que junto a su hermana, Marisol, están buscando la manera para que en compañía de sus abogados aclaren esta situación.

“Ya tiene un pie en la cárcel porque esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en algo que no le corresponde. Vamos a procurar el poder llegar y el poder ver a quién se le vendió, quién lo tiene, si los podemos recuperar, pues son artículos que deben estar en un museo”.



Aunado a esto, José Joel argumentó que nadie puede pasar por alto el testamento de José José y que están investigando quién le dijo a Sarita que podría vender las cosas que son propiedad de los herederos designados por el intérprete de ‘Gavilán o Paloma’.

Ante la posibilidad de que el esposo de Sarita rompa el silencio y destape la verdad sobe los últimos días de vida de José José, José Joel apuntó que no le extrañaría que lo hiciera y que todos tienen una idea de lo que atravesó su famoso padre.

“Qué puede revelar que no nos imaginemos o no sepamos, sabemos que se lo llevó a la mala, con amenazas y mentiras. Lo tuvo allá en cautiverio, sin poder verlo o estar con él, de ahí te puedes imaginar lo que pudieron hacerle ahí arrumbado”.