Novia de José Eduardo Derbez muestra su pancita de embarazo por primera vez: “Ya se nota la bendi”

Casi una semana después de revelar que José Eduardo Derbez se convertiría en papá, su novia Paola Dalay presumió su pancita de embarazo por primera vez.

El actor viajó esta semana a la ciudad de Miami para reencontrarse con algunos integrantes de su familia, entre ellos, sus hermanos Vicky y Anuar Fayad, con quienes posó de lo más contento en algunas fotografías.

Durante su estancia en el Versace Mansion, un lujoso hotel ubicado en Miami Beach, José Eduardo también se dejó ver con Paola Dalay, quien compartió varias fotografías en sus historias de Instagram presumiendo su abultada pancita.

“En las noches ya se nota la bendi”, escribió la modelo de 21 años, quien lució un vestido blanco y una chamarra negra, al pie de su fotografía, que luego el mismo hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez replicó en sus redes.

Los posibles nombres de su bebé

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron que serían papás el pasado 25 de enero. A través de un video que publicaron en el canal de YouTube del protagonista de ‘Renta Congelada’ (serie que puedes ver en ViX) detallaron que Victoria Ruffo fue la primera en saber que sería abuela.

En entrevista con ‘Despierta América, los jóvenes destaparon los posibles nombres de su bebé, dejando en claro que todavía no sabían si sería niño o niña.

“José Eduardo (si fuera niño)… ¿si es niña?... Tessa o Loreto, sí (esos son)”, contaron el pasado 30 de enero.

Su bebé está del tamaño de un aguacate

Asimismo, el hermano de Aislinn, Vadhir y Aitana Derbez destacó que la modelo se encuentra en su cuarto mes de gestación, por lo que su bebé tendría el tamaño de “un aguacate”.