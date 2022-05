Una niña le preguntó a Johnny Depp qué le pasó en su dedo y él dio una ingeniosa respuesta

Por su parte, la estrella de ‘Aquaman’ testificó que la pelea inició porque su ex marido no estaba de acuerdo con que trabajara junto a Eddie Redamyne en la película ‘La chica danesa, por lo que la agredió físicamente: la habría empujado contra el piso, roto una botella y amenazado con cortarla con ella. Sin embargo, aseguró, no recordaba mucho más de aquella noche y al día siguiente se dio cuenta de que Johnny Depp tenía el dedo cortado.