El hermano de Joaquin Phoenix murió en sus brazos cuando era un adolescente

Video Joaquin Phoenix ya no quería actuar, pero la promesa de su hermano muerto lo ayudó

Joaquin Phoenix, conocido por interpretar al Joker y otros inolvidables papeles, lleva sobre sus hombros el peso de una trágica historia. Su hermano mayor, River Phoenix, murió cuando solo tenía 23 años y comenzaba una prometedora carrera en el cine.

Ahora, Joaquin honra la memoria de su hermano y le dedica sus triunfos, pues ambos vivieron una infancia difícil y lograron superarla gracias a que se cuidaban uno al otro.

¿Por qué Joaquin Phoenix cambió su apellido? Él y su hermano River crecieron en una secta

La infancia de Joaquin y River Phoenix no fue para nada convencional. Los padres de los hermanos eran misioneros de un polémico grupo llamado Los Niños de Dios, catalogado como una secta.

El fundador de este culto, David Berg, creía en el amor libre muy popular en los 60, pero agregó un peligroso elemento: las relaciones sexuales entre adultos y niños, es decir, permitía que hubiera pederastas en el grupo.

Joaquin y River crecieron viajando de ciudad en ciudad, sin amigos de su edad ni asistiendo a una escuela convencional. Además, posiblemente hayan sido víctimas de abuso.

En 2014, Joaquin relató en una entrevista:

“Creo que mis padres pensaron que habían encontrado una comunidad que compartía sus ideales. Las sectas rara vez se anuncian como sectas. Por lo general, alguien dice: ‘Somos personas de ideas afines. Esta es una comunidad”.



Afortunadamente, tiempo después la familia abandonó la secta y se cambió el apellido a Phoenix (como el ave que renace de las cenizas). River, el mayor de los hermanos, comenzó una carrera como actor y eso le permitió mantener económicamente a su familia desde una corta edad. Joaquin lo admiraba mucho y por eso también quiso una carrera en el cine.

¿Qué le pasó a River Phoenix? Murió en los brazos de su hermano Joaquin

Gracias a su actuación en las películas 'Stand by me' y 'My own private Idaho', River Phoenix se convirtió en una estrella. No obstante, el actor murió a los 23 años, justo cuando su carrera despuntaba. La noche en la que falleció se encontraba en The Viper Room, un club nocturno propiedad de Johnny Depp.

La causa de muerte fue una sobredosis de cocaína y heroína. Joaquin Phoenix tenía solo 19 años y fue quien sostuvo a River en sus brazos, mientras este convulsionaba en una banqueta del Sunset Boulevard. Joaquin habló al 911; sin embargo, no fue posible salvar la vida de su hermano.

Joaquin Phoenix dedicó su premio Oscar por ‘Joker’ a su hermano River

En 2020, Joaquin Phoenix ganó una estatuilla como Mejor Actor en los Premios Oscar, tras su inolvidable interpretación como el Joker. Aunque Phoenix se caracteriza por ser un hombre frío y serio, no pudo evitar conmoverse al pensar en su hermano durante la premiación. Con la voz entrecortada, Joaquin dijo: