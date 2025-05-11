Amber Heard revela que tuvo gemelos: publica primera foto de los bebés en pleno Día de las Madres

Video Amber Heard es cuestionada sobre su embarazo, su nuevo amor y su vida en España

Amber Heard, de 39 años, sorprendió este domingo 11 de mayo al dar a conocer que ha dado la bienvenida a unos gemelos.

Los bebés se suman a su hija Oonagh Paige, que celebró su cuarto cumpleaños en abril pasado. A ella la tuvo a través de un vientre de alquiler, de acuerdo con The Independent.

Primera foto de los gemelos de Amber Heard

Un portavoz de la actriz compartió con la revista People que ella " está emocionada de recibir a los gemelos y completar su familia".

"Tanto la madre como los bebés están disfrutando cada minuto. Y Oonagh está encantada con su nuevo rol (de hermana mayor)", dijo la persona consultada.

En Instagram, Heard reveló los nombres de los recién nacidos: la niña se llama Agnes y el varón Ocean.

También compartió la primera foto en donde se ven los piececitos de cada uno. La artista no compartió el rostro de las criaturas.

Esta es la primera foto de los gemelos que tuvo Amber Heard. Imagen The Grosby Group y Amber Heard/Instagram



"Este año estoy eufórica, más allá de las palabras, al celebrar la finalización de la familia que me he esforzado por construir durante años", escribió junto con la imagen que compartió justo en el Día de las Madres en EEUU.

" Convertirme en madre por mi cuenta y bajo mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida", agregó.

"Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto con responsabilidad y consideración", aseguró la estadounidense, quien no entró en mayores detalles sobre cómo se convirtió en mamá por segunda ocasión.

Fue en diciembre de 2024 cuando varios medios como People informaron que ella estaba esperando otro hijo. En ese entonces, no se detalló que fueran gemelos.

En ese momento, su representante comentó que la actriz estaba "muy feliz" tanto por ella como por su hija Oonagh.

¿Qué pasó con Amber Heard tras juicio contra Johnny Depp?

En una entrevista en junio de 2022 con Savannah Guthrie de NBC News, expresó su deseo de enfocarse en su familia.

Amber Heard vive en España luego del mediático y escandaloso juicio que protagonizó contra su ex Johnny Depp. Imagen The Grosby Group



"Ahora puedo ser madre a tiempo completo, ¿sabes? Sin tener que lidiar con llamadas y abogados".

Actualmente, Heard mantiene su vida privada alejada de los reflectores tras su divorcio y el tormentoso juicio por difamación contra Johnny Depp.