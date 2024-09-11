Los amores de Winona Ryder: desde Johnny Depp hasta 'Mr. Big' de 'Sex and the City'

Video Robó miles de dólares: Winona Ryder y el incidente que casi hundió su carrera

Winona Ryder asegura que es una "monógama en serie". La actriz finalmente encontró el amor al lado de un diseñador de modas y mantiene una relación estable. Sin embargo, aunque está feliz con su pareja, no quiere casarse. ¿Quiénes han sido los novios de la protagonista de 'Beetlejuice'?

Johnny Depp fue el primer amor de Winona Ryder, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos?

Johnny Depp y Winona Ryder se conocieron cuando protagonizaron la película ‘El joven manos de tijera’. La pareja se enamoró locamente y mantuvo una relación de cuatro años, entre 1989 y 1993.

De hecho, se comprometieron cuando apenas tenían cinco meses de noviazgo y el protagonista de 'Piratas del Caribe' se hizo un tatuaje para demostrar su amor por la actriz: se tatuó "Winona forever" en el brazo.

El actor declaró en ese entonces:

“No ha habido nada en mis 27 años que sea comparable a lo que siento por ella”

¿Por qué se separaron Winona Ryder y Johnny Depp?

El final de la relación fue sumamente doloroso para Winona Ryder, quien tuvo que tomar terapia para superarlo. En cuanto al motivo de la separación, la actriz dijo que la diferencia de 8 años entre ellos fue un factor importante.

Aunque fue un momento difícil en su vida, la protagonista de 'Inocencia interrumpida' recuerda con mucho cariño a Johnny. Mientras Depp se encontraba en medio del polémico juicio contra su ex, Amber Heard, Winona declaró:

“Conocí a Johnny muy bien hace años. Estuvimos juntos como pareja durante cuatro años y lo consideraba mi mejor amigo y tan cercano a mí como a mi familia. Cuento nuestra relación como una de las relaciones más significativas de mi vida. Entiendo que es muy importante que hable desde mi propia experiencia. Nunca, nunca fue violento conmigo”.

Winona Ryder y Matt Damon fueron novios 3 años, ¿terminaron por una infidelidad?

Matt Damon y Winona Ryder se conocieron en una fiesta en la que Gwyneth Paltrow los presentó. El romance se volvió oficial cuando la pareja comenzó a acudir de la mano a alfombras rojas. Winona lucía feliz de nuevo y estuvieron juntos alrededor de tres años, de 1997 al 2000.

Cuando terminó su relación, surgieron rumores de que se debió a infidelidad por parte del actor. La 'tercera en discordia' supuestamente fue Penélope Cruz, aunque esta versión nunca fue confirmada. De hecho, Matt Damon bromeó sobre la separación:

"Fue una ruptura mucho más mundana que si, digamos, Richard Gere se hubiese interesado por ella en medio de una orgía loca en el Four Seasons".

Winona Ryder se 'casó' Keanu Reeves

En ‘Drácula’ (1992), Winona Ryder y Keanu Reeves lucen como una espectacular y elegante pareja. Lo que pocos saben es que los actores se ‘casaron’ en la vida real. La actriz reveló en una entrevista:

"Juro por Dios que creo que estamos casados en la vida real. En esa escena, Francis Coppola (el director) utilizó a un cura de verdad. Rodamos y él lo hizo todo. Así que creo que estamos casados".



Hasta la fecha, Keanu Reeves y Winona Ryder se refieren uno al otro como “esposo” y “esposa”.

Winona Ryder también se enamoró de músicos y de 'Mr. Big' de 'Sex and the City'

Winona Ryder también sostuvo relaciones breves, pero significativas con algunos músicos, principalmente de rock. Entre ellos Dave Grohl de Nirvana y Foo Fighters, David Pirner del grupo Soul Asylum, Pete Yorn, Page Hamilton y Blake Sennet.

Otro actor con el que supuestamente tuvo un romance fue Chris Noth, conocido por su papel de Mr. Big en la famosa serie 'Sex and the City'.

¿Quién es el novio actual de Winona Ryder? Llevan más de una década juntos

La actriz de 52 años tiene una relación con el diseñador Scott Mckinlay Hannd, desde 2011. Viven juntos entre Nueva York y Beverly Hills y prefieren mantener un bajo perfil para estar tranquilos.

Aunque la pareja ya lleva 13 años junta, hasta ahora no hay planes de boda. ¿Por qué? La actriz lo explicó con franqueza: