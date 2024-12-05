Amber Heard, ex de Johnny Depp, espera a su segundo hijo a los 38 años: “Está encantada”

Video Cachan a Amber Heard bailando 'Como la flor' de Selena Quintanilla con un hombre

Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, está esperando a su segundo bebé, a más de tres años de que debutó en la maternidad.

La actriz, de 38 años, dio la bienvenida a su primogénita, Oonagh Paige, en abril de 2021, aunque lo anunció en Instagram varias semanas después.

Este 5 de diciembre, ha sido un portavoz de la estrella de ‘Aquaman’ el que dio a conocer la noticia, en una declaración a People.

“Aún es bastante pronto en el embarazo, por lo que comprenderán que no queremos entrar en muchos detalles en esta fase”, explicó.

“Basta con decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige”, concluyó el representante, cuya identidad no fue compartida.

Hasta el momento, se desconoce si Heard está ella misma en gestación o si recurrió nuevamente a una madre sustituta.

Previamente, la modelo estadounidense se convirtió en mamá de su niña a través de un vientre de alquiler, de acuerdo con The Independent.

Amber Heard es madre “de tiempo completo”

En junio de 2022, Amber Heard le confesó a Savannah Guthrie, de Today, si planeaba contarle a Oonagh sobre su disputa con Johnny Depp.

“Creo que, pase lo que pase, significará algo. Hice lo correcto. Hice todo lo que pude para defenderme y defender la verdad”, sentenció.

También puntualizó que tenía planes de enfocarse en su pequeña: “Puedo ser madre a tiempo completo”.

Actualmente, ambas residen en Madrid, donde la artista fue captada por El Español con su pareja, Bianca Butti, en septiembre.

Tres meses antes de mudarse a la ciudad española, Amber perdió el juicio por difamación contra el protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’.

En 2019, Depp la demandó por 50 millones de dólares, alegando que había afectado su imagen al escribir un artículo para Washington Post sobre violencia.

Aunque ella no lo nombró, sus abogados argumentaron que había una “clara implicación de que” su cliente “es un abusador doméstico”.

