Nodal aparece junto al actor de Hollywood que dicen es su “gemelo” y Ángela Aguilar reacciona

Christian Nodal sorprendió este 17 de julio al presumir el encuentro que sostuvo ni más ni menos que con Johnny Depp.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ subió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece con el protagonista de películas como ‘Piratas del Caribe’.

Los retratos fueron aparentemente capturados en las inmediaciones del Teatro del Silenzio, ubicado en Lajatico, un pueblo en la provincia de Pisa, Italia.

El exponente del genero regional mexicano se encuentra en la ciudad pues participó en el evento que celebró a Andrea Bocelli por sus 30 años de carrera.

Los usuarios de la plataforma de inmediato aseveraron en la sección de interacciones: “Son hermanos gemelos”, “¿Cuál es cuál?”, “Igualitos”, “El verdadero significado de ‘el que sea me da igual’” y “Veo doble”.

Ángela Aguilar reacciona a encuentro de Nodal y Johnny Depp

En la primera de las instantáneas, Johnny Depp abraza a Nodal por encima del hombro mientras están posando para la cámara.

La segunda imagen presuntamente muestra que los artistas tuvieron la oportunidad de intercambiar algunas palabras.

Nodal con Johnny Depp. Imagen Christian Nodal/Instagram

Finalmente, en otra postal se puede apreciar a la estrella de Hollywood admirando al sonorense, que sonríe ampliamente.

Christian no ofreció detalles de su reunión con el también productor de cine y únicamente subtituló el ‘post’ con emojis de banderas negras con calaveras.

Una de las primeras en reaccionar a la publicación fue Ángela Aguilar, actual novia del músico, ya que dejó su ‘Me gusta’.

La modelo Paula Machado, a quien vincularon sentimentalmente con el compositor a mediados de junio, igualmente colocó su ‘like’.

Ángela Aguilar reaccionó al encuentro de Nodal con Johnny Depp. Imagen Christian Nodal/Instagram

Christian Nodal fue comparado con Johnny Depp

A inicios de abril, en Internet compararon a Nodal con el héroe de ‘The Tourist’ luego de que se enseñara su rostro sin tatuajes.

El autodenominado ‘Forajido’ colgó en la aplicación fotos usando un traje al tiempo que posaba en un jardín y al interior de una casa.

Christian Nodal aparece con 'nuevo' rostro y lo comparan con Johnny Depp. Imagen Christian Nodal/Instagram

De inmediato sus admiradores empezaron a comentarle: “Johnny Depp mexicano”, “Dios mío, pero el cambio fue para mejor, estás que ardes”, entre otras cosas.

Christian se pronunció al respecto al aparecer en el programa ‘Al rojo vivo’ en junio: “¡Ocurrente la gente!”, sentenció entre carcajadas.

“Si cierras los ojos así (muy chiquito) y (te tomas) cuatro ‘shots’ de tequila, yo creo que sí me parezco a Johnny Depp”, añadió en broma.